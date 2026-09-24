Atac masiv al Rusiei cu rachete hipersonice și 282 de drone, la câteva ore după discursul lui Zelenski la ONU

„În timp ce oamenii dormeau, fulgerele exploziilor au luminat cerul”, a scris președintele Volodimir Zelenski, aflat la New York, despre atacul aerian de joi dimineață, care a lovit Kievul și Harkovul.

Rusia a lansat rachete hipersonice, balistice și un val de 282 de drone asupra Ucrainei, la doar câteva ore după ce Volodimir Zelenski a denunţat la ONU agresiunea Rusiei asupra ţării sale, potrivit Reuters.

„Încă o dată, ţintele principale ale atacului lor au fost Kievul şi infrastructura civilă, clădirile rezidenţiale, o maternitate, infrastructura energetică şi cea logistică”, a declarat Zelenski într-o postare pe Telegram.

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Raidul s-a soldat cu cel puțin opt morți și zeci de răniți. O maternitate din Kiev a fost grav avariată de unda de șoc a exploziilor, după ce o rachetă a lovit în imediata vecinătate. Una dintre cele două victime înregistrate în capitală a murit chiar în parcarea spitalului.

Primarul orașului, Vitali Kliciko, a anunțat însă că niciun pacient sau cadru medical din interiorul maternității nu a fost rănit, deși fațada, ușile și ferestrele clădirii au fost spulberate. Poliția din Kiev a raportat că undele de șoc au mai afectat nouă locuințe, un oficiu poștal, depozite și zeci de autoturisme.

Cel mai sângeros bilanț al nopții a fost înregistrat în regiunea Harkov, din nord-estul țării. Un atac asupra unui depozit de legume de la o fermă dintr-un sat a ucis șase persoane și a rănit alte 12, conform datelor transmise de procurori.

Lovituri masive au fost raportate și în portul Odesa, unde au fost avariate o unitate medicală și o școală, dar și în regiunile Rivne și Volîn, cea din urmă situată la granița cu Polonia.

Președintele ucrainean a subliniat că presiunea insuficientă exercitată asupra Moscovei îi permite acesteia să lanseze atacuri repetate. „În acest moment, Statele Unite au ocazia să răspundă cu fermitate. Avem nevoie de interceptori balistici pentru a proteja viețile oamenilor”, a insistat el.

Ministerul Apărării din Rusia i-a răspuns susținând că forțele sale au vizat exclusiv instalații de apărare, centre logistice și de telecomunicații militare.