VIDEO Întrebat când merge la Moscova, Zelenski a răspuns cu două cuvinte
Președintele ucraienean Volodimir Zelenski a fost întrebat la New York când se va deplasa în capitala Rusiei.
„Când veți merge la Moscova?”, a fost chestionat insistent Zelenski de un jurnalist de la postul de stat rus Vesti în timp ce intra în sediul ONU, potrivit presei ucrainene.
După ce s-a îndepărtat câțiva pași, liderul ucrainean a răspuns: „Pe rachetă”.
WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:— Clash Report (@clashreport) September 23, 2026
When will you go to Moscow?
His reply:
On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1
Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, a declarant anterior că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.
Ulterior, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a punctat că invitația este „un gest imens de bunăvoință”.
Zelenski a participat a Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a denunțat „nebunia” ucigașă a lui Vladimir Putin, îndemnându-și aliații să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, potrivit AFP.
„Când Rusia are bani, spune întotdeauna nu, nu diplomației, iar aceasta este și o formă de veto împotriva păcii, nu un drept oficial, ci unul foarte real”, a subliniat liderul ucrainean.