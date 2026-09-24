VIDEO Întrebat când merge la Moscova, Zelenski a răspuns cu două cuvinte

Președintele ucraienean Volodimir Zelenski a fost întrebat la New York când se va deplasa în capitala Rusiei.

„Când veți merge la Moscova?”, a fost chestionat insistent Zelenski de un jurnalist de la postul de stat rus Vesti în timp ce intra în sediul ONU, potrivit presei ucrainene.

După ce s-a îndepărtat câțiva pași, liderul ucrainean a răspuns: „Pe rachetă”.

WATCH: Russian reporters shout at Zelensky:



When will you go to Moscow?



His reply:



On a rocket! pic.twitter.com/kOLqAsz8m1 — Clash Report (@clashreport) September 23, 2026

Purtătorul de cuvânt al Kremlinului Dmitri Peskov, a declarant anterior că, dacă Zelenski doreşte cu adevărat să se întâlnească cu Putin, poate veni la Moscova.

Ulterior, șeful diplomației ruse, Serghei Lavrov, a punctat că invitația este „un gest imens de bunăvoință”.

Zelenski a participat a Adunarea Generală a ONU de la New York, unde a denunțat „nebunia” ucigașă a lui Vladimir Putin, îndemnându-și aliații să mențină sancțiunile împotriva Moscovei, singura modalitate de a opri robinetul războiului, potrivit AFP.



„Când Rusia are bani, spune întotdeauna nu, nu diplomației, iar aceasta este și o formă de veto împotriva păcii, nu un drept oficial, ci unul foarte real”, a subliniat liderul ucrainean.