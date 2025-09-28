BREAKING Acum atac masiv cu drone și rachete asupra Kievului, sirenele de alarmă sună în toată Ucraina – VIDEO / Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian și a ridicat avioane

Bloc din Zaporojie lovit de ruși în noaptea de 27 spre 28 septembrie. Foto: Telegram / Administrația militară Zaporojie

Kievul a devenit, în primele ore ale zilei de duminică, ținta unui atac intens cu drone și rachete, care, potrivit observatorilor independenți, a fost unul dintre cele mai mari atacuri rusești asupra capitalei Ucrainei și a regiunii înconjurătoare de la începutul războiului, transmite Reuters.

Dronele au apărut deasupra orașului, iar tirurile antiaeriene au răsunat toată noaptea. Atacul continua la ora 7:20 dimineața.

Un clip postat online arată cum o dronă Shahed este interceptată de antiaeriană deasupra Kievului.

Administrația militară din Kiev a declarat că cel puțin șase persoane au fost rănite până la ora 7 dimineața.

Unii locuitori au fugit în stațiile de metrou subterane pentru a se pune la adăpost. Multe regiuni din țară au fost puse în stare de alertă aeriană.

Pe rețelele de socializare au apărut imagini cu blocuri și case în flăcări după loviturile rusești:

Polonia și-a închis o parte din spațiul aerian

Polonia a închis spațiul aerian din apropierea orașelor Lublin și Rzeszow din sud-estul țării până cel puțin la 04:00 GMT (ora 7 în România) , din cauza „activității militare neplanificate legate de asigurarea securității statului”, a infoirmat serviciul de urmărire a zborurilor Flightradar24.

Forțele armate poloneze au precizat că au trimis avioane pentru a asigura securitatea spațiului său aerian după ce Rusia a lansat atacuri asupra Ucrainei.

„În legătură cu activitatea aviației de lungă distanță a Federației Ruse care efectuează atacuri pe teritoriul Ucrainei, avioanele poloneze și aliate au început să opereze în spațiul nostru aerian”, a transmis armata într-o postare pe X. Aceastaa descris acțiunile ca fiind preventive și menite să asigure securitatea spațiului aerian și să protejeze cetățenii.

Datele Forțelor Aeriene ale Ucrainei au arătat că alerte de raid aerian au intrat în vigoare în toată țara începând cu ora 06:00 (aceeași oră în România).

Ce se știe despre atacul rusesc cu rachete și drone

Cinci bombardiere rusești Tu-95 au decolat de pe aerodromul Olenya din regiunea Murmansk în jurul orei 01:45 , ora locală, au raportat canalele de monitorizare, potrivit Kyiv Independent. În jurul orei 02:25, Administrația Militară a orașului Kiev a avertizat că Rusia a ridicat bombardiere MiG-31K, declanșând o alertă aeriană în toată țara.

Forțele Aeriene ale Ucrainei au emis apoi un avertisment la 03:52, spunând că Rusia a ridicat probabil avioane Tu-95 de la baza aeriană Engels.

Pe parcursul nopții, roiuri de drone de tip Shahed au amenințat, de asemenea, o serie de regiuni ucrainene. Explozii au fost raportate în Kiev, regiunea Kiev, Zaporojie, regiunea Hmelnîțkîi și Sumî.

Kievul și Zaporojie au raportat cele mai mari pagube provocate de atac până în prezent.

O clădire cu cinci etaje din capitală a fost parțial distrusă, iar infrastructura rezidențială a fost avariată în mai multe districte, a declarat șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko. Atacul a avariat, de asemenea, clădiri nerezidențiale și mașini parcate.

Cel puțin șase persoane au fost rănite, dintre care cinci au fost spitalizate, a spus primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko.

„Rachetele încă lovesc orașul”, a transmis el duminică dimineață, îndemnând locuitorii să rămână în adăposturi.

În regiunea Kiev, incendii au izbucnit în mai multe case și clădiri din cartiere din afara capitalei în timpul „atacului inamic în masă”, au declarat autoritățile regionale. Cinci oameni din orașul Fastiv au fost răniți – toți angajați ai unei brutării care a luat foc în timpul atacului.