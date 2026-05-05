Atac masiv cu drone și rachete asupra Rusiei, au fost emise alarme aeriene în 18 regiuni, până la 2.000 km de Ucraina / Unde s-au consemnat deja lovituri reușite

Forțele ucrainene au lansat în noaptea de 5 mai un atac de amploare cu rachete și drone asupra mai multor regiuni rusești, atacând obiective esențiale pentru complexul militar-industrial al Rusiei, potrivit mai multor canale de știri rusești de Telegram, citate de Kyiv Independent și Ukrainska Pravda.

Cel puțin 18 regiuni din Rusia au emis alerte de raid aerian din cauza atacului aeriean din cursul nopții, iar pe 18 aeroporturi au fost instituite restricții de zbor.

A fost emisă o alarmă aeriană inclusiv în districtul autonom Hantî-Mansi, pentru prima oară în această regiune rusească aflată la 2.000 de kilometri de granița cu Ucraina.

Acest atac aerian masiv cu rachete de croazieră și sute de drone vine în contextul în care Volodimir Zelenski a spus că Ucraina propune încetarea luptelor din noaptea de marți spre miercuri, declarația venind după ce Vladimir Putin a anunțat luni un armistițiu de două zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial.

Lovituri la o fabrică militară importantă

Fotografiile și videoclipurile postate pe rețelele de socializare de către un localnic par să arate un incendiu de proporții la JSC VNIIR-Progress din Cheboksary, Republica Ciuvașia, un institut de stat rus care produce componente pentru arme de înaltă precizie folosite de Moscova pentru a ataca Ucraina.

Au fost auzite explozii în incinta acestuia, după o alertă de raid aerian care anunța o amenințare cu rachete în regiune. Canalele media rusești de pe Telegram au scris că o rachetă de croazieră FP-5 Flamingo de fabricație ucraineană a provocat daune institutului.

Racheta „Flamingo” a fost folosită de ucraineni doar de câteva ori de la prezentarea sa oficială din vara trecută, însă se pare că frecvența utilizării sale a crescut începând cu noiembrie 2025, potrivit Kyiv Independent

Numită de Zelenski drept „cea mai de succes rachetă” a Ucrainei, racheta Flamingo, produsă pe plan intern, este echipată cu un focos de 1.000 de kilograme și are o rază de acțiune declarată de 3.000 de kilometri.

The VNIIR-Progress facility in Cheboksary, Russia, was reportedly hit. It produces secure Kometa navigation modules used in Russian drones, cruise missiles, and ballistic missiles.



The Kirishinefteorgsintez (KINEF) refinery in Kirishi, Russia’s Leningrad region, was also struck.… pic.twitter.com/6Jp31QQCWd — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) May 5, 2026

Dronele ucrainene au fost văzute ulterior de către locuitori lovind din nou instalațiile în jurul orei 7:30 a.m., ora locală.

Guvernatorul local, Oleg Nikolayev, a afirmat că o persoană a fost rănită în atacul asupra orașului Cheboksary.

Potrivit Statului Major General al Ucrainei, institutul, situat la aproximativ 1.200 de kilometri de granița ucraineană, dezvoltă, de asemenea, sisteme de război electronic (EW), inclusiv rețelele de antene Kometa, utilizate pentru a bruia semnalele satelitare, radio și radar.

Antena Kometa este utilizată în dronele de tip Shahed, rachetele de croazieră Iskander-K și modulele de bombe aeriene ghidate.

A fost atacată și o mare rafinărie

Mai târziu în cursul dimineții, armata ucraineană a lansat, de asemenea, un atac asupra rafinăriei de petrol din Kirishi, cunoscută și sub numele de KINEF, una dintre cele mai mari rafinării din Rusia din punct de vedere al volumului.

Guvernatorul regiunii Leningrad, Alexander Drozdenko, a anunțat inițial că a avut loc un atac într-o zonă industrială nespecificată din Kirishi, confirmând ulterior că rafinăria de petrol a fost ținta principală.

Sistemul de monitorizare a incendiilor al NASA, FIRMS, pare să confirme afirmațiile lui Drozdenko, fiind raportate multiple incendii în zona rafinăriei. Cel puțin o fotografie postată ulterior pe rețelele de socializare arată fum care se ridica de la unitatea de prelucrare a petrolului.

The Kirishi refinery, Leningrad region, in Russia has been hit.

Rafinăria Kirishi este una dintre cele mai mari trei rafinării de petrol din Rusia, cu o capacitate anuală de prelucrare de aproximativ 20–21 de milioane de tone de țiței. Instalația produce peste 6% din totalul petrolului rafinat al Rusiei, inclusiv o gamă largă de produse petroliere, cum ar fi combustibilul care susține forțele armate ale țării.

Drozdenko a mai afirmat că 29 de drone au fost doborâte deasupra regiunii Leningrad.

Rușii spun că au doborât și drone care zburau spre Moscova

Atacurile au loc în contextul unui atac mai amplu asupra diverselor regiuni rusești, fiind raportate explozii în Crimeea ocupată, precum și în orașele Voronej și Kazan.

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat, de asemenea, că cinci drone au fost doborâte în timp ce se apropiau de capitala Rusiei.

Ministerul Apărării din Rusia a afirmat că a doborât 289 de drone în diverse regiuni rusești.