După ce Rusia a anunțat unilateral un armistițiu, Ucraina face același lucru. Zelenski: „Vom acționa simetric începând cu momentul specificat”

După ce Vladimir Putin a anunțat luni un armistițiu de două zile în perioada 8-9 mai pentru a marca victoria Rusiei în cel de-al Doilea Război Mondial, Volodimir Zelenski a răspuns cu propria propunere de încetare a luptelor, care ar urma să înceapă mai devreme, în noaptea de 5 spre 6 mai.

Reacția președintelui ucrainean după ce ministerul apărării din Rusia a anunțat un armistițiu unilateral pentru vineri și sâmbătă, amenințând cu un „atac masiv cu rachete” asupra Kievului dacă Ucraina îl încalcă.

Zelenski, într-o postare pe Telegram după ce a participat la summitul Comunității Politice Europene din Armenia, a spus că Ucraina va respecta propriul armistițiu începând de la miezul nopții de marți, 5 mai.

El a subliniat că Rusia nu a răspuns la apelurile pe care Kievul le face de mult pentru un armistițiu durabil, adăugând că Ucraina acționează deoarece „viața umană este incomparabil mai valoroasă decât «sărbătorirea» oricărei aniversări”.

Zelenski: Ucraina va „acționa simetric

„În acest sens, anunțăm un regim de tăcere (a armelor) începând cu ora 00.00 în noaptea de 5 mai spre 6 mai”, a scris liderul ucrainean pe Telegram.

Zelenski nu a precizat durata armistițiului, dar a spus că Ucraina va „acționa simetric începând cu momentul specificat”.

Anterior, Zelenski respinsese armistițiul propus de Rusia, ale cărui detalii erau neclare la momentul respectiv, calificându-l drept „neserios”.

Rusia a proclamat un scurt armistițiu luna trecută cu ocazia Paștelui ortodox, dar fiecare parte a acuzat-o pe cealaltă că l-a încălcat.

Putin a vorbit pentru prima dată despre un posibil armistițiu care să coincidă cu comemorarea celei de-a 81-a aniversări a victoriei într-o conversație telefonică de săptămâna trecută cu președintele SUA, Donald Trump.

Ucraina s-a arătat reticentă față de ideea unui armistițiu de scurtă durată, în locul unor măsuri care să conducă la încetarea prelungită a luptelor.