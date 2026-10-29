Atac masiv, cu peste 600 de drone, asupra Moscovei, unde are loc un summit cu delegații din 48 de țări

Primarul Moscovei, Serghei Sobianin, a declarat joi dimineață că peste 600 de drone au fost lansate către regiunea Moscovei, în cea de-a doua zi a summitului Rusia-Africa care se desfășoară în capitala rusă, transmit France Presse și Kyiv Independent.

„Între 28 octombrie, ora 20:30, și 29 octombrie, ora 07:00, 613 drone au fost îndreptate către regiunea Moscovei. Majoritatea au fost neutralizate de apărarea antiaeriană a Ministerului Apărării de la mare distanță”, a afirmat Sobianin pe contul său de Telegram

Alte 231 au fost distruse în timp ce se apropiau de Moscova, a adăugat primarul capitalei ruse în mesaj.

Moscova găzduiește de miercuri cel de-al treilea summit Rusia-Africa, la care au fost invitate delegații din 48 de țări, dintre care 22 conduse de șefii lor de stat, potrivit Kremlinului.

Agenția Federală Rusă pentru Transport Aerian, Rosaviatsiya, a impus restricții temporare privind sosirile și plecările pe trei aeroporturi din Moscova – Vnukovo, Domodedovo și Zhukovsky – invocând motive de siguranță aeriană.

Restricțiile de la Zhukovsky au fost ridicate după o oră mai târziu, iar aeroporturile Vnukovo și Domodedovo au continuat să primească aeronave în conformitate cu proceduri speciale.

Două aeronave care zburau din Turcia către Moscova au fost nevoite să se întoarcă din cauza restricțiilor de la Vnukovo.

Aceste atacuri au loc în contextul în care Moscova și Kievul se pregătesc să relanseze în noiembrie, sub medierea Statelor Unite, negocierile de pace, la mai bine de patru ani și jumătate de la începutul ofensivei rusești la scară largă în Ucraina.

În ultimele luni, cele două țări au intensificat atacurile cu drone și rachete, provocând victime de ambele părți.

La jumătatea lunii septembrie, Ucraina a lansat aproximativ 1.600 de drone către regiunea Moscovei, cel mai mare atac de acest tip într-o singură zi de la începutul războiului, potrivit lui Sobianin.