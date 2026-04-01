Atac masiv cu rachete al Iranului înaintea începerii Paștelui evreiesc

Iranul a lansat miercuri cel mai amplu atac cu rachete asupra Israelului de la începutul războiului, relatează ziarul Times of Israel citând armata, cu puţin timp înaintea începerii Paştelui evreisc, transmit DPA și AFP, citate de Agerpres.

Martorii oculari susţin că şase alerte pentru rachete au răsunat în interval de o oră numai în zona Tel Aviv.

Circa zece rachete balistice au fost trase în centrul Israelului, a adăugat ziarul. Majoritatea au fost interceptate de apărarea aeriană, în timp ce unele au fost lăsate să lovească pe teren viran.

Până aproape de miezul nopții, numărul rachetelor lansate asupra Israelului de către Iran a ajuns la aproximativ 20.

14 persoane au fost rănite la Bnei Brak, aproape de Tel Aviv, printre care și o fetiță de 11 ani care a fost internată în stare gravă.

Atacuri asupra Israelului au fost lansate și din Liban, de căte miliția șiită pro-iraniană Hezbollah. Unul dintre aceste atacuri a vizat Kiriat Shmona, în nordul Israelului, unde au fost rănite cinci persoane.

Între timp, armata israeliană a anunţat că a lansat lovituri asupra a zeci de „ţinte teroriste” în centrul Teheranului.

Săptămâna Paştelui evreiesc începe miercuri seară, fiind o perioadă în care evreii comemorează exodul din Egipt şi eliberarea din sclavie.

Potrivit relatărilor din media iraniene, SUA şi Israelul au lansat lovituri aeriene în timpul sărbătorii anului nou persan, sau Nowruz, pe 20 martie.