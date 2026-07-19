Atac masiv cu zeci de rachete balistice asupra Kievului, ce se știe la acest moment

O persoană a murit, iar alte 13 au fost rănite, clădiri rezidențiale fiind avariate și incendiate în Kiev, în urma unui atac masiv cu rachete balistice desfășurat de Rusia asupra capitalei ucrainene în noaptea de sâmbătă spre duminică, potrivit Kyiv Independent și Reuters.

Un locuitor al capitalei ucrainene pe nume Vlad a declarat că se afla în apartamentul său când o explozie i-a smuls ușa de la balcon, care l-a lovit în cap. „Bunica mea locuiește cu mine și nu poate merge. Cum aș fi putut să fug și să o las în urmă?”, a spus el pentru Reuters.

Dintre cei răniți, șase au fost internați în spital. Alte cinci persoane au fost salvate din clădirile avariate, a declarat primarul Kievului, Vitali Klitschko.

O serie de explozii s-au auzit pentru prima dată în capitala Ucrainei în jurul orei 01:30, ora locală, în timp ce sirenele de raid aerian au sunat în centrul și estul Ucrainei.

Au urmat mai multe serii de explozii în jurul orelor 01:47 și 01:54, ora locală, potrivit jurnaliștilor de la Kyiv Independent de acolo.

Au fost semnalate alte explozii în jurul orelor 02:09 și 02:13, ora locală, fiind raportate zeci de rachete lansate în decurs de doar o oră.

La ora 2:38 dimineața, ora locală, exploziile rachetelor balistice au zguduit din nou Kievul, în timp ce Rusia a continuat să țintească capitala Ucrainei.

Kievul, atacat de Rusia cu zeci de rachete balistice

Un total de 31 de rachete balistice și cel puțin opt rachete hipersonice „Zircon” au vizat Kievul, potrivit canalelor de monitorizare.

Au izbucnit incendii într-un cămin studențesc, într-un bloc de locuințe și într-un supermarket, potrivit lui Klitschko.

Mai multe clădiri nerezidențiale și depozite au fost lovite în urma atacului, iar mașini parcate și clădiri de birouri au fost incendiate în mai multe cartiere, a precizat el.

Două persoane au fost rănite în regiunea Kievului, a spus administrația militară locală, iar depozite din zonă au fost, de asemenea, avariate.

Forțele ruse au intensificat atacurile cu rachete balistice asupra Kievului și a altor orașe în ultimele săptămâni, pe fondul epuizării stocurilor Ucrainei de sisteme critice de apărare aeriană de fabricație americană, necesare pentru doborârea acestora.