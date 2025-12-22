Atac nocturn cu drone ucrainene, pe coasta Mării Negre. Incendiu masiv, pe un kilometru și jumătate, două nave au fost lovite

Incendiu masiv la un depozit de petrol în satul Volna, zona portuară Taman din sudul Rusiei, după un atac cu drone ucrainene, pe 3 mai 2023. Imagine ilustrativă. FOTO: east2west news / WillWest News / Profimedia

Un atac cu drone ucrainene, efectuat în noaptea de duminică spre luni a avariat două nave, două cheiuri și a provocat un incendiu de amploare într-o localitate de pe coasta Mării Negre, în regiunea Krasnodar din sudul Rusiei, au afirmat de dimineață autoritățile regionale, potrivit Reuters.

Toți membrii echipajului celor două nave din terminalul Volna de la Marea Neagră au fost evacuați în siguranță, a anunțat comandamentul operațional al regiunii Krasnodar, într-un comunicat publicat pe aplicația de mesagerie Telegram.

Daunele au dus la un incendiu care s-a extins pe o suprafață de 1.500 de metri pătrați, au precizat autoritățile regionale ruse. La ora 02:00 GMT, incendiul încă mai continua să facă ravagii.

Până în prezent, Kievul nu a oferit nicio reacție oficială referitoare la acest incident.

Ucraina a atacat deseori regiunea Krasnodar cu drone, vizând rafinării, depozite de combustibil, porturi și aerodromuri.

Regiunea Mării Negre este vitală pentru exporturile de energie și logistica militară a Rusiei, fiind situată la granița cu peninsula Crimeea și în raza de acțiune a dronelor din sudul Ucrainei.

Localitatea Volna se află în apropierea podului de peste strâmtoarea Kerci, o arteră importantă pentru forțele Moscovei, deoarece leagă Rusia continentală de peninsula Crimeea, anexată în 2014 de la Ucraina.