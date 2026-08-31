Atac nuclear care să forțeze Ucraina să capituleze, cerut din parlamentul de la Moscova. „Suntem obligați să le folosim”

Un parlamentar rus de rang înalt a solicitat în mod deschis ca Moscova să utilizeze arme nucleare tactice împotriva Ucrainei pentru a forța Kievul să capituleze. Afirmațiile lui vin pe fondul unor noi avertismente cu privire la o posibilă escaladare din partea Rusiei, deși nu există dovezi că președintele rus Vladimir Putin ia în calcul un atac nuclear iminent, scrie luni Kyiv Post.

Alexei Juravlev, deputat în Duma de Stat și lider al partidului naționalist Rodina, a declarat că Rusia ar trebui să folosească arme nucleare tactice dacă este necesar și a respins orice dezbatere privind oportunitatea ca Moscova să depășească, în conflictul cu Ucraina, pragul nuclear.

„Rusia trebuie să lovească în așa fel încât inamicul să înțeleagă că trebuie să capituleze”, a spus Juravlev, într-un discurs video, publicat duminică pe aplicația de mesagerie Telegram.

„Nici măcar nu ar trebui să existe o astfel de discuție. Dacă este necesar, suntem obligați să folosim (arme nucleare tactice, n.r.)… Dacă trebuie să lovim, vom lovi. Și asta nu este supus discuției”, a mai afirmat prim-vicepreședintele Comisiei pentru Apărare al Dumei de Stat.

Declarațiile lui Juravlev vin pe fondul noilor informații privind îngrijorările din SUA și Europa cu privire la posibilitatea ca președintele rus Vladimir Putin să escaladeze și mai mult conflictul.

Bloomberg a relatat anterior, citând surse apropiate Kremlinului, că Putin se pregătea pentru o escaladare suplimentară a războiului și ar putea lua în considerare utilizarea armelor nucleare tactice ca ultimă soluție. Nu există însă dovezi că Putin ar fi decis să recurgă la folosirea armelor nucleare.

Retorica privind armele nucleare vine în urma deplasării șefului CIA, John Ratcliffe, în Rusia. Ratcliffe a efectuat marţea trecută o vizită secretă la Moscova şi s-a întâlnit cu omologii săi ruşi: şeful serviciului de informaţii externe SVR, Serghei Narîşkin, şi directorul FSB, Aleksandr Bortnikov.

Trump a declarat pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a fost „o chestiune de rutină” şi nu a avut scopul de a avertiza Rusia să nu atace teritoriul NATO.

Oficialii americani i-au spus președintelui ucrainean Volodimir Zelenski că Ratcliffe a adus în discuţie la Moscova şi posibilitatea reluării negocierilor de pace, au afirmat două surse citate de Axios.

The New York Times a relatat că Ratcliffe i-a prezentat lui Bortnikov „o evaluare sumbră” a stării războiului şi a îndemnat Rusia să încheie un acord înainte ca situaţia să se agraveze.

Sursele citate de Axios au precizat că Ratcliffe a concluzionat că Bortnikov este un actor constructiv care ar putea contribui la reluarea eforturilor diplomatice. CIA a refuzat să comenteze.

La scurt timp după vizita șefului CIA, Rusia a efectuat un test cu o rachetă cu capacitate nucleară, capabilă să ajungă în Statele Unite. Ministerul Apărării de la Moscova nu a dezvăluit ce tip de rachetă a fost testată.