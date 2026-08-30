Propunerea făcută de directorul CIA în timpul vizitei la Moscova: summit Trump-Putin-Zelenski. Noi dezvăluiri

Directorul CIA, John Ratcliffe, a propus o întâlnire trilaterală între preşedintele Donald Trump, liderul rus Vladimir Putin şi preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski în timpul călătoriei sale secrete la Moscova de la începutul acestei săptămâni, într-un efort de a pune capăt războiului, au declarat pentru Axios două surse informate cu privire la această chestiune, transmite News.ro.

A fost pentru prima dată când Ratcliffe s-a implicat personal în eforturile diplomatice de a facilita o soluţie între Rusia şi Ucraina.

Vizita lui Ratcliffe a avut ca scop, printre altele, să stabilească dacă şefii serviciilor de informaţii ruseşti ar putea contribui la convingerea lui Putin să ia măsuri în vederea reluării negocierilor cu Ucraina, mediate de SUA, au precizat sursele.

Discuții cu șefii FSB și SVR

Vineri, oficialii americani l-au informat pe Zelenski cu privire la discuţiile purtate de Ratcliffe la Moscova şi la propunerea privind organizarea unui summit trilateral. Administraţia Trump a mai făcut această propunere şi în trecut. Zelenski a fost de acord, dar Putin a respins-o.

Şeful CIA John Ratcliffe a efectuat marţi o vizită secretă la Moscova şi s-a întâlnit cu omologii săi ruşi: şeful serviciului de informaţii externe SVR, Serghei Narîşkin, şi directorul FSB, Aleksandr Bortnikov.

Trump a declarat pentru Axios că vizita lui Ratcliffe a fost „o chestiune de rutină” şi nu a avut scopul de a avertiza Rusia să nu atace teritoriul NATO.

Oficialii americani i-au spus lui Zelenski că Ratcliffe a adus în discuţie la Moscova şi posibilitatea reluării negocierilor de pace, au afirmat sursele.

„The New York Times” a relatat că Ratcliffe i-a prezentat lui Bortnikov „o evaluare sumbră” a stării războiului şi a îndemnat Rusia să încheie un acord înainte ca situaţia să se agraveze.

Sursele au declarat pentru Axios că Ratcliffe a concluzionat că Bortnikov este un actor constructiv care ar putea contribui la reluarea eforturilor diplomatice. CIA a refuzat să comenteze.

Kievul se teme de o escaladare majoră

Oficialii ucraineni sunt extrem de sceptici cu privire la intenţiile lui Putin şi afirmă că deţin informaţii care sugerează că acesta plănuieşte o escaladare majoră a războiului.

Adjunctul şefului de cabinet al lui Zelenski, Pavlo Palisa, a declarat vineri reporterilor că Putin a ordonat armatei sale să pregătească mai multe scenarii operaţionale pentru o ofensivă în nordul Ucrainei, Kievul şi Cernihiv fiind identificate ca zone-cheie.

Negocierile dintre Rusia şi Ucraina, mediate de administraţia Trump, au fost suspendate la mijlocul lunii februarie, după izbucnirea războiului cu Iranul. Trimişii Casei Albe, Steve Witkoff şi Jared Kushner, au purtat discuţii separate în ultimele câteva luni cu negociatorii ruşi şi ucraineni. Însă s-au înregistrat puţine progrese.

Şeful de cabinet al lui Zelenski, Kirilo Budanov, a declarat joi presei locale că discuţiile cu Rusia, mediate de SUA, ar putea fi reluate în septembrie.

Vineri, Zelenski a mulţumit SUA pentru „tonul necesar al conversaţiei cu Rusia” şi a afirmat că administraţia Trump „promovează o viziune realistă asupra a ceea ce trebuie făcut şi a ceea ce trebuie realizat”.