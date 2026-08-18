Atac personal al Casei Albe cu referire la copiii unei jurnaliste care i-a adresat o întrebare lui Trump. În mod neobișnuit, CNN a răspuns

De pe un cont oficial de X, președinția SUA a criticat-o și a jignit-o pe o jurnalistă CNN, la puțin timp după ce chiar Donald Trump o atacase într-o conferință de presă, scriu Washington Post și The Guardian.

Casa Albă a lansat luni un atac dur și personal la adresa jurnalistei CNN Kristen Holmes, după ce aceasta i-a adresat președintelui Donald Trump o întrebare în cadrul unei conferințe de presă.

Administrația prezidențială, scrie Washington Post, a depășit o barieră rar încălcată de politicieni, cu o referire la copiii jurnalistei.

O întrebare pe tema unui atac din partea unui senator democrat

Atacul a vizat-o pe Kristen Holmes, corespondentă a CNN la Casa Albă, care îi ceruse lui Donald Trump să răspundă la un comentariu viral al senatorului democrat Jon Ossoff, făcut într-un discurs duminică.

Senatorul din Georgia declarase în fața mulțimii că Trump „nu vrea să-și facă treaba” și că, în schimb, „vrea să-și construiască sala de bal și să călătorească împreună cu Natalie în palatul lor zburător, aparent fără apărare, oferit de emirul din Qatar”.

Comentariul acid al senatorului făcea referire la Natalie Harp, asistenta executivă a președintelui, alimentând speculațiile privind relația ei aparent apropiată de Trump.

Când jurnalista CNN l-a rugat pe Trump, în Biroul Oval, să răspundă la remarca lui Ossoff, președintele a respins-o, spunând doar că senatorul este „o sosie a lui Pee-wee Herman” – personaj de comedie, cunoscut în anii ’80.

„Răspunsurile rapide” ale Casei Albe

Contul de social media al Casei Albe dedicat „răspunsurilor rapide” a postat ulterior un clip cu schimbul de replici și a etichetat-o pe Holmes, numind-o „o rușine umilitoare pentru presupusa ei profesie”.

Postarea a continuat criticând-o pentru că a lansat o „lovitură sub centură” la adresa asistentei de la Casa Albă, adăugând: „Acești nemernici sunt cei mai josnici dintre cei josnici.”

.@KristenhCNN: Someday, your children will come across your disgusting and inhumane question. They will be sickened and embarrassed to have a parent be so callous and vindictive. It’s quite troubling. https://t.co/EWgPy7mXQP — Rapid Response 47 (@RapidResponse47) August 17, 2026

Casa Albă a publicat ulterior un alt mesaj în care o critica pe Holmes, scriind: „Într-o zi, copiii tăi vor da peste întrebarea ta dezgustătoare și inumană. Vor fi revoltați și rușinați să aibă un părinte atât de insensibil și răzbunător. Este destul de îngrijorător.”

Trump a criticat-o direct pe Holmes și în timpul evenimentului de la Biroul Oval, spunându-i la un moment dat: „Taci, taci, taci. Ești foarte lipsită de respect.”

După ce ea i-a spus că lucrează pentru CNN, președintele a răspuns: „Știri false, tu ești o știre falsă, ești o persoană zgomotoasă și gălăgioasă. Ești o știre falsă. Taci. Taci. Ești o reporteră falsă și prezinți știri false.”

Președintele a vorbit despre ea în timp ce aceasta încerca să pună o întrebare.

CNN reacționează

În mod mai degrabă neobișnuit, televiziunea a răspuns de data aceasta atacurilor Casei Albe. CNN a subliniat că Holmes este „una dintre cele mai respectate și mai realizate jurnaliste care acoperă activitatea Casei Albe”.

Postul de televiziune a afirmat că ea i-a adresat lui Trump o „întrebare dificilă, relevantă și de interes jurnalistic în numele poporului american”.

„Funcționarii publici sunt liberi să conteste materialele cu care nu sunt de acord, dar atacurile personale la adresa jurnaliștilor pentru că pun întrebări sunt nedemne de funcția pe care o dețin și incompatibile cu principiile unei prese libere”, a precizat CNN.

Jurnaliștii rețelei au luat apărarea colegei lor.

„Ce lucru oribil de spus. Kristen este o jurnalistă incredibilă, o persoană minunată și, mai presus de toate, o mamă”, a scris Alayna Treene, corespondentă la Casa Albă, pe X.

„Nu înțeleg o astfel de reacție față de o jurnalistă care îi cere președintelui să comenteze acuzațiile aduse împotriva lui de un senator democrat”, a adăugat aceasta.

„Kristen este o jurnalistă excelentă care a pus o întrebare bună, la care președintele a dat un răspuns detaliat”, a scris Betsy Klein, o jurnalistă cu experiență de la Casa Albă.

„Știți ce este dezgustător și inuman? Să-i amesteci copiii ei perfecți în toată povestea asta”, a mai spus ea.

Atacurile lui Trump la adresa jurnalistelor

Atacurile personale ale lui Trump la adresa jurnaliștilor au definit relația sa combativă cu presa.

Deși a criticat reporterii pe tot parcursul carierei sale politice, criticile sale la adresa jurnalistelor, în special a celor care reprezintă CNN, au devenit tot mai aprinse în ultimele luni, scrie Washington Post.

Iar administrația a folosit din ce în ce mai des conturile oficiale ale Casei Albe de pe rețelele sociale pentru a intensifica criticile.

La cina reprogramată a Asociației Corespondenților de la Casa Albă din iulie, Trump a spus că prezentatoarea CNN și corespondenta la Casa Albă, Kaitlan Collins, ar trebui „doar să zâmbească” – o expresie considerată misogină – și i-a comparat aspectul fizic cu cel al lui Dylan Mulvaney, un activist transgender demonizat în cercurile conservatoare.

El a continuat prin a publica o imagine modificată în care chipul lui Collins a fost suprapus peste o imagine a lui Mulvaney, care a fost ulterior distribuită de un cont oficial al Casei Albe.