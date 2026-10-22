Atac pregătit în detaliu împotriva Iranului. SUA și Israelul pun la cale o nouă ofensivă militară

Statele Unite și Israelul pregătesc o nouă ofensivă militară împotriva Iranului după alegerile legislative de la jumătatea mandatului din SUA pe 3 noiembrie, după ce președintele american Donald Trump a amânat în octombrie un atac, când ambele armate își aveau forțele la alertă maximă, potrivit New York Times, relatează joi EFE.



Conform NYT, cele două țări lucrează la o operațiune scurtă și intensă ce ar putea include atacuri asupra instalațiilor nucleare, depozitelor de rachete și drone și a infrastructurii energetice iraniene, conform Agerpres.

Planul este discutat de Washington și Tel Aviv cu două săptămâni înainte de scrutinul legislativ crucial în care americanii vor decide viitorul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump.



Armatele și-au intensificat, de asemenea, exercițiile și au practicat manevre ofensive cu avioane deasupra Irakului.



Șeful Pentagonului, Pete Hegseth, s-a întâlnit săptămâna aceasta în Israel cu prim-ministrul Benjamin Netanyahu pentru a discuta despre noi atacuri, potrivit funcționarilor americani citați de NYT.

Unii analiștii sunt sceptici



Unii strategi militari consideră că o campanie ofensivă de trei zile ar putea provoca daune economice suficiente pentru a obliga Teheranul să facă concesii diplomatice.



Totuși, ofensiva anterioară, desfășurată între februarie și aprilie, nu a reușit să obțină progrese semnificative în negocieri și a contribuit la creșterea prețului energiei și a inflației la nivel mondial.



Trump a stopat în mod repetat propunerile de reluare a luptelor la scară largă, inclusiv o operațiune planificată pentru începutul lunii octombrie.



Deși există posibilitatea ca liderul de la Casa Albă să autorizeze noi atacuri înainte de noiembrie, calendarul electoral și promisiunea sa de a nu acționa înainte de alegerile de la jumătatea mandatului fac mai probabilă o pauză până după scrutin, potrivit NYT.



Pe de altă parte, Iranul a avertizat că va răspunde cu atacuri mai ample ce ar putea viza centre de date, cabluri submarine de internet și facilități petroliere din Arabia Saudită.