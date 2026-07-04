Atac major al ucrainenilor în Sankt Petersburg. Un port și un mare terminal petrolier, lovite de drone. Fumul se vede de la kilometri

Autoritățile din Sankt Petersburg, al doilea oraș ca mărime din Rusia, și din regiunea înconjurătoare Leningrad au anunțat sâmbătă că un port și infrastructura petrolieră au fost lovite în cursul nopții într-un atac major cu drone ucrainene, relatează Reuters și Kyiv Independent.

Guvernatorul din Sankt Petersburg, Aleksandr Beglov, a declarat că orașul, cu o populație de 6 milioane de locuitori, a fost vizat de un atac cu drone „de amploare”, fiind lovit terminalul petrolier al orașului.

El a precizat că nu s-au înregistrat victime și că situația creată în urma atacului a fost gestionată.

Imagini publicate pe rețelele de socializare au arătat coloane de fum negru și flăcări ridicându-se din zona portuară a orașului.

Locals in St Petersburg enjoying a Sunday morning stroll along the promenade, watching the lifeblood of their economy destroyed, soothed only by the thought that they continue to murder children all over Ukraine.pic.twitter.com/YLZzzGjMJ7 — Jay in Kyiv (@JayinKyiv) July 4, 2026

În oraș s-au auzit explozii în jurul orei locale 06:30. Mai mulți locuitori au descris că au auzit drone ucrainene cu rază lungă de acțiune care survolau regiunea, potrivit unor instituții de presă ruse independente.

Ukrainian long-range drones struck the oil terminal in Saint Petersburg in Russia. Multiple fires broke out. pic.twitter.com/YGMZQ3VWa9 — (((Tendar))) (@Tendar) July 4, 2026

Terminalul petrolier este una dintre cele mai mari instalații de depozitare și export de combustibil din Rusia. Acesta recepționează și expediază produse petroliere pe cale fluvială, feroviară și rutieră, înregistrând un volum de tranzit de 12,5 milioane de tone pe an, notează Kyiv Independent.

St Petersburg oil terminal and Vysotsk port in Leningrad region of Russia are burning after drone attacks.



Primorsk port in the same region has likely been attacked, as well.



Pulkovo airport has been closed down for some time now, so 37 flights have been delayed, and 11 more… pic.twitter.com/2ToLOfDLEF — Anton Gerashchenko (@Gerashchenko_en) July 4, 2026

Oficialii ruși anunță că zeci de drone au fost doborâte în regiunea Leningrad

Guvernatorul regiunii Leningrad, Aleksandr Drozdenko, a anunțat că dronele au lovit portul Vîsoțk, situat la aproximativ 170 km nord-vest de Sankt Petersburg, pe malul Golfului Finlandei. Portul gestionează transporturi de petrol, cereale, cărbune și gaze naturale lichefiate.

Potrivit lui Drozdenko, 72 de drone au fost doborâte în întreaga regiune Leningrad.

La sud de Sankt Petersburg, guvernatorul regiunii Pâskov a anunțat că peste 30 de drone au fost doborâte în cursul nopții. Acesta a raportat pagube și răniți, inclusiv la o fabrică din orașul Velikie Luki.

Zelenski confirmă atacul

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a confirmat că armata ucraineană a atacat Sankt Petersburgul în primele ore ale zilei de sâmbătă, lovind infrastructura petrolieră și obiective militare din apropiere, la Kronstadt.

„Noaptea trecută, sancțiunile noastre ucrainene cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, impuse ca urmare a acestui război, au fost puse în aplicare în apropierea orașului Sankt Petersburg”, a scris Zelenski, pe contul său de Telegram.

„Forțele de Apărare ale Ucrainei au lovit infrastructura portuară petrolieră care finanțează războiul rus; au avut loc, de asemenea, atacuri asupra orașului Kronstadt – un obiectiv militar cheie, situat la peste 850 km de granița de stat a Ucrainei”, a precizat Zelenski.

Ucraina şi-a intensificat anul acesta loviturile asupra infrastructurii energetice din Rusia, provocând penurii de carburant în unele regiuni.

Sankt Petersburg, situat la 1.100 de kilometri de granița cu Ucraina și orașul natal al președintelui rus Vladimir Putin, a fost rareori vizat de atacuri ucrainene pe parcursul invaziei ruse la scară largă, din cauza concentrării sistemelor rusești de apărare aeriană în jurul acestui oraș de o importanță istorică majoră.