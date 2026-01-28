Atacat violent după ce a fost surprins cu Ilie Bolojan la un restaurant, Mihai Morar vine cu explicații: „Știu cine a făcut fotografia”

Vedeta Radio Zu răspunde celor care l-au atacat în ultimele zile pentru o fotografie în care apare alături de actualul premier, scrie PaginadeMedia. Morar spune că are o relație personală cu Bolojan de pe vremea când acesta era primar și că nu a avut niciodată vreun beneficiu de pe urma acestei relații.

Mihai Morar a reacționat într-un postare pe Substack după valul de critici pe care l-a primit pentru că a ieșit la masă cu Ilie Bolojan.

„„Două gunoaie” este comentariul cu cele mai multe like-uri la fotografia „furată” în timpul unei cine private la care am participat sâmbătă seara, într-un restaurant din Cetatea Oradea”, scrie Morar în postare.

Acesta spune că știe „cine a făcut fotografia, de la câteva mese distanță, deghizat în poziția „naturală” de client care își verifică telefonul. Am văzut tot momentul și, deși era o cină privată, admit că restaurantul e un loc public. Lipsa manierelor unui conviv nu e un motiv să te ridici de la masă și să-l dojenești. Educația se face acasă și în școală, nu în restaurant. În plus — de ce să mă ridic de la masă? — nu aveam nimic de ascuns…Ce să ascund? Nu-s obișnuit să îmi dau întâlniri prin separeuri, saloane VIP, case conspirative”, susține Morar.

Acesta spune că nu are „de ce să-mi ascund anturajul de ochii lumii și nici nu-mi selectez compania după gura ei”.

Morar povestește că a luat cina sâmbătă seara, alături de două familii, iar două zile mai târziu a apărut fotografia, după care el a fost „acuzat de infracțiunea de a împărți cina cu un om care se întâmplă să ocupe provizoriu funcția de premier al României”.

„Am o relaţie personală cu Ilie Bolojan de pe vremea când era primarul nepopular al municipiului Oradea”

„Nu-mi aleg partenerii de viață, profesie sau cină după funcție sau popularitate, ci după valori”, le transmite Morar celor care l-au criticat. Acesta precizează că îl cunoaște pe Bolojan „de pe vremea când era primarul nepopular al municipiului Oradea, iar cetăţenii îl porecleau „Primaru Demolare” sau „Bolovan”. I-am admirat mereu puterea de muncă în ochiul furtunii, concentrarea pe obiectiv în medii potrivnice şi tăria de a face ceea ce trebuie, nu ceea ce dă bine. E enervant de serios şi asta îl face, de multe ori, să treacă drept un om inflexibil.”

„Nu i-am cerut niciodată nimic, nu am facturat bani de la partide politice”

Morar precizează că „nu i-am cerut vreodată, în toți acești ani, nimic. În afară de invitația la două podcasturi Fain & Simplu. Ambele sunt publice. Cine îl cunoaște pe Bolojan știe că e un om căruia nu îi poți cere ceva în interes personal. Și, reciproc: profesional, nu m-a rugat vreodată să îl ajut cu ceva prin vocea sau activitatea mea publică. Cine mă cunoaște știe că nimic nu mă scoate mai mult din sărite decât să îmi ceară cineva vreun avantaj, comision sau beneficiu în virtutea relației personale pe care o are cu mine sau a unei autorități pe care o exercită.

Nu am facturat sau încasat vreodată bani de la partide politice, nici în nume propriu, nici la podcast și nici la radio. Toată activitatea mea este la vedere de peste două decenii, de când fac ceea ce îmi place mai mult, și cred că asta deranjează enorm”.

Morar respinge și acuzațiile apărute pe site-ul Gândul, potrivit căruia este „abonat la contracte cu Primăria Oradea, iar Radio Zu a aprimit un milion de euro din banii orădenilor.

Radio Zu nu a primit bani de la municipiul Oradea

„Municipiul Oradea a contribuit în 2025 cu 1,1 milioane lei exclusiv pentru construcția din Târgul de Crăciun Oradea și pentru transportul și cazarea artiștilor care au cântat în cadrul Târgului, în beneficiul cazurilor umanitare din Orașul Faptelor Bune. Cu alte cuvinte, orașul a investit în infrastructură 200.000 de euro pentru 7 zile de evenimente cu intrare liberă pentru public, dar Radio ZU a încasat 0 (zero) euro din această sumă.

Radio ZU suportă în fiecare an toate cheltuielile de relocare și transmisiune pentru cele 7 zile de maraton umanitar în direct, plus cei 20 de artiști care au susținut concerte în cele 7 seri.

Orașul Faptelor Bune este un parteneriat, nu un blat pe bani publici. Municipiul Oradea suportă o parte a cheltuielilor, iar Radio ZU o altă parte. Cine câștigă?

În decembrie 2024, Orașul Faptelor Bune a adunat 1.189.732 euro din donații pentru zecile de cazuri umanitare pe care le-am prezentat în direct. Nicio donație nu e încasată de Radio ZU, ci ajunge în conturile de care beneficiază cei în nevoie.

În decembrie 2025, Orașul Faptelor Bune a adunat suma finală de 1.151.112 euro pentru alte zeci de cazuri.”

Cafeneaua „primită”

Vedeta Radio Zu a vorbit și despre acuzația că ar fi primit o „cafenea de la Bolojan”.

„Anul trecut, când Ilie Bolojan era deja într-o funcție „la Capitală”, am primit de la un cunoscut propunerea de a prelua un spațiu comercial și de a-l transforma în a treia cafenea Emozia. După București și Cluj, am simțit că Oradea, aflată în plină dezvoltare, este un loc potrivit pentru conceptul meu de „cafea bună pentru oameni faini”. Nu l-am sunat pe Ilie Bolojan pentru a-i cere spațiul. Ar fi fost culmea: era interimar la Cotroceni în acea perioadă.

Am preluat subsolul clădirii Muzeului Ady Endre, cu o chirie de 500 euro lunar către Episcopia Ortodoxă Română a Oradiei. Emozia mai plătește 400 euro lunar Primăriei Oradea pentru terasă. Pe lângă 900 de euro chirie, prin contract, cafeneaua plătește toate utilitățile pentru Muzeul Ady Endre. Asta înseamnă sume cuprinse între 5.400 și 9.200 lei/lună, până acum.

Așadar, „cadoul” pe care l-am primit mă costă în jur de 2.000 euro lunar. Am investit, înainte de deschiderea cafenelei, câteva zeci de mii de euro în amenajarea ei. Plus câteva weekenduri pe banii mei la Oradea pentru promovarea ei. Ca mic antreprenor în HoReCa, am fost la fel de afectat de creșterea TVA-ului lui Bolojan. Iar Florin Birta, primarul orașului, nu m-a scutit de plata taxelor și impozitelor locale”.