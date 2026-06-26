Atac „masiv” în Rusia, după planul de 40 zile anunțat de Zelenski. Explozii auzite ore întregi

Apărarea antiaeriană rusă a doborât 660 de drone ucrainene în noaptea de joi spre vineri, a anunțat Ministerul Apărării de la Moscova, una dintre cele mai mari cifre înregistrate de la începutul conflictului, scrie AFP.

Aceste drone au fost distruse în special deasupra a peste zece regiuni, printre care și cea a Moscovei, precum și în Peninsula Crimeea, anexată ilegal de Moscova în 2014, în Marea Neagră și în Marea Azov, a precizat ministerul.

Atac „masiv” în regiunea Tula

Una dintre țintele principale ale Forțelor Armate ale Ucrainei a fost regiunea Tula, situată la aproximativ 180 km sud de Moscova. Potrivit canalului de Telegram Astra, în orașul Novomoskovsk au fost atacate combinatul chimic Azot și centrala electrică locală, unde au izbucnit incendii, relatează Meduza.

În orașul Novomoskovsk s-au auzit, timp de câteva ore, explozii și zgomotul dronelor care zburau deasupra, au relatat canalele rusești de Telegram, conform Ukrainska Pravda.

Un atac „masiv” cu drone a lovit regiunea Tula, potrivit guvernatorului regional, Dimitri Milaiev. Oficialul a precizat că au fost doborâte 157 de drone.

Russian air defenses firing anti-aircraft programmable airburst ammunition over the city of Novomoskovsk, Tula Oblast, amid reports about a Ukrainian drone attack.



The target of the drone raid is said to be the Azot chemical plant, located in Novomoskovsk. pic.twitter.com/Clkj7ckv1y — Status-6 (War & Military News) (@Archer83Able) June 26, 2026

„O casă a fost avariată într-un sat din districtul Șchekino, rănind o femeie”, a precizat Milaiev pe Telegram.

O altă țintă a Ucrainei a fost capitala Rusiei. Potrivit primarului Moscovei, Serghei Sobianin, cel puțin 47 de drone care se îndreptau spre capitală au fost interceptate.

„Specialiștii serviciilor de urgență lucrează în locurile unde au căzut resturile”, a scris Sobianin pe Telegram, fără a menționa dacă sunt victime sau pagube.

Operațiune de 40 de zile, anunțată de Zelenski

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat joi, după ce s-a consultat cu șeful serviciului de securitate al țării (SBU) cu privire la atacurile împotriva țintelor rusești, că a aprobat o campanie de 40 de zile menită să „influențeze” Rusia pentru a pune capăt războiului împotriva Kievului, scrie Reuters.

„Am aprobat o operațiune de 40 de zile a Serviciului pentru a influența statul agresor, cu scopul de a exercita presiuni pentru încetarea războiului”, a scris Zelenski pe Telegram.

În ultimele luni, Ucraina și-a intensificat campania de atacuri cu drone cu rază lungă de acțiune împotriva Rusiei, în special împotriva infrastructurilor energetice, cu scopul de a priva Kremlinul de o sursă vitală de venituri pentru finanțarea efortului său de război.

Săptămâna trecută, un atac ucrainean a provocat un incendiu impresionant la o rafinărie din sud-estul Moscovei.

Și rușii au atac în noaptea de joi spre vineri. MApN a ridicat un elicopter IAR 300 Puma pentru a monitoriza ținte aeriene la granița României, după un atac al Moscovei în regiunea Odesa. Kievul a fost bombardat joi seară, însă sistemele de apărare ucrainene au respins atacul cu rachete rusești.