Atacul cibernetic care a blocat poșta din Franța a fost revendicat de o grupare pro-rusă de hackeri. Ancheta a fost preluată de contraspionajul francez

Grupul prorus de hackeri Noname057(16) a revendicat responsabilitatea unui atac care a perturbat serviciul poştal naţional francez în perioada de Crăciun, au anunţat procurori francezi, relatează Euronews, preluată de News.ro.

Direcţia Generală a Securităţii Interne (DGSI) a preluat ancheta în urma revendicării atacului, a anunţat miercuri, în Ajunul Crăciunului, Procuratura din Paris. Sistemele informatice centrale ale Poştei franceze au fost scoase din serviciu luni, printr-un atac de negare a serviciului (ddos), iar problema nu era rezovată.

Poştaşii nu au putut asigura livrări de colete, iar plăţile online prin La Banque Postale au fost întrerupte. Atacul a avut loc în cel mai aglomerat sezon al Poştei, care are peste 200.000 de angajaţi.

O grupare cunoscută în Occident

Noname057(16) a luat deja ca ţintă site-uri ale presei ucrainene, site-uri guvernamentale ale unor întreprinderi în Polonia, Suedia şi Germania.

El a fost ţintit în Operaţiunea Eastwood, o operaţiune internţaională a poliţiei coordonată care s-a desfăşurat în iulie şi la care au participat autorităţi din 12 ţări. În cadrul acestei operaţiuni, poliţia a destructurat peste 100 de servere în întreaga lume, a efectuat două arestări – în Franţa şi Spania – şi a emis şapte mandate de arestare – şase pe numele unor cetăţeni ruşi.

Însă gruparea şi-a reluat activităţile după câteva zile şi a rămas activă. Ea a atacat site-uri ale Guvernului francez – inclusiv al Ministerului Justiţiei – şi mai multe prefecturi şi oraşe.

Această perturbare intervine la câteva zile după ce guvernul francez a anunţat că a fost ţinta unui atac cibernetic care a vizat Ministerul de Interne. În cursul acestui atac, un presupus hacker a extras zeci de documente sensibile şi a avut acces la infornaţii despre dosare ale poliţiei şi persoanelor căutate, anunţa la postul de televiziune Franceinfo ministrul francez de Interne Laurent Nuñez.

Săptămâna trecută, procurorii au anunţat că agenţia franceză de contraspionaj ancheta un presupus atac implicând un software care ar fi permis preluarea controlului la distanţă al sistemelor informatice ale unui feribot internaţional de pasageri. Un membru al echipajului leton a fost reţinut cu privire la faptul că a acţionat în contul unei puteri străine neidentificate, au anunţat oficiali francezi.

Laurent Nuñez a indicat o implicare a Rusiei. „Amestecul străin provine din aceeaşi ţară”, a acuzat el, însă atacul nu a fost atribuit în mod oficial Rusiei.

Franţa şi alţi aliaţi europeni ai Ucrainei acuză Rusia de faptul că desfăşoară o campanie de „război hibrid” prin intermediul unor sabotaje, asasinate, atacuri cibernetice şi dezinformări, cu scopul de a semăna disensiuni în societăţile din Occident şi de a submina susţinerea Kievului.

În ceea ce priveşte sabotajele, zeci de incidente au fost înregistrate în Europa de la invazia la scară mare a Ucrainei de către Rusia, la 24 februarie 2022: incendieri ale unor depozite, sabotarea căilor ferate şi acte de vandalism.