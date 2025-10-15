Atacuri la persoană în Senat: „Atunci când mama dumneavoastră a fost însărcinată cred că a luat prea mult paracetamol”

Dezbaterile de miercuri din Senat pe un proiect de lege inițiat de AUR și care ar interzice accesul la pornografie, în lipsa unei cereri completate de titularul contractului de telecomunicații, au degenerat în jigniri și atacuri la persoană între parlamentari. În final, proiectul a fost respins.

În plenul Senatului, a fost dezbătut miercuri un proiect de lege propus de AUR care ar obliga furnizorii de telecomunicații să blocheze „conținutul sexual explicit”. Proiectul vizează modificarea legii privind prevenirea și combaterea pornografiei și prevede:

„Furnizorii de servicii de acces la internet, precum și furnizorii de conținut online cu caracter sexual explicit au obligația de a bloca, în mod implicit, accesul utilizatorilor la site-uri, aplicații sau platforme care conțin conținut sexual explicit.

Deblocarea accesului poate fi realizată doar în baza unei cereri scrise, semnate şi datate, formulate de titularul contractului de furnizare, care trebuie să fie o persoană majoră”.

Proiectul de lege a fost respins. Din cei 118 senatori prezenți, 45 au votat „pentru”, 72 au votat „împotrivă”, iar un senator s-a abținut.

Senatoare USR: „Nu știți voi din astea cu protejarea vieții private și controlul persoanei asupra propriilor date”

Dezbaterile au fost deschise de senatoarea USR Ruxandra Cibu Deaconu, care i-a acuzat pe senatorii opoziției (AUR, S.O.S România și POT) că vor să înlocuiască conținutul pornografic cu discursurile lui Călin Georgescu.

„Extremiștii interzic filmele deocheate, în locul lor site-urile de profil vor difuza doar discursurile lui Guru Georgescu și bătăile din Parlament dintre Diana Șoșoacă și George Simion. Dacă totuși vreun român vrea să se uite la conținut explicit, va face o cerere scrisă cu subsemnatul, CNP-ul și domiciliul și o va depune la ghișeu la operatorul rețelei de internet”, a declarat senatoarea USR.

Ruxandra Cibu a spus că legea propusă de AUR îl face mândru pe Vladimir Putin.

„Sigur, GDPR-ul e un moft european. Nu știți voi din astea cu protejarea vieții private și controlul persoanei asupra propriilor date. Statul român, prin ANCOM, va avea o listă completă a celor cărora discursurile lui Georgescu nu le sunt suficiente în viață.

Cum de nouă nu ne-a trecut prin cap să facem o lege care să blocheze toate aberațiile suveraniste de pe internet și să le cerem celor care vor să aibă în continuare acces la discursurile deocheate de misticism și putinism ale lui Guru Georgescu să facă ei o cerere scrisă la ministerul «Adevărului»”, a mai spus Ruxandra Cibu.

Parlamentar al opoziției: „Când mama dvs a fost însărcinată cu dvs a luat prea mult paracetamol“

În replică, Ninel Peia, care a fost ales pe listele S.O.S România și face parte acum din grupul PACE – Înainte România, a acuzat-o pe senatoarea USR că jignește opoziția.

„Doamna Ruxandra Cibu Deaconu de la Sibiu, reprezentând Uniunea Salvării României, sau cum îi ziceti dumneavoastră, jignește parlamentarii din opoziție. Nu ești cu Soroș, ești pro-rus. Dacă nu pupi poala Uniunii Europenei și doamnei Ursula, ești extremist”, a acuzat Peia.

Apoi, Ninel Peia a trecut la jigniri, spunând că probabil mama senatoarei a luat multe pastile în perioada în care a fost însărcinată:

„Doamna Ruxandra Deaconu, am impresia că atunci când mama dvs a fost însărcinată cu dvs a fost foarte, foarte răcită și din această cauză cred ca a luat prea mult paracetamol, dimineață, la prânz și seara. Asta e concluzia”.

Președintele Senatului, Mircea Abrudean i-a cerut lui Peia să păstreze un ton civilizat și a amintit că sala de plen nu este un stadion.

Liderul senatorilor USR a cerut ca Ninel Peia să fie sancționat conform regulamentului și a catalogat comportamentul senatorului ca fiind unul „incalificabil”.

„USR solicită conducerii Senatului să trimită cazul spre analiză Comisiei juridice și să aplice sancțiunile prevăzute de regulament, în funcție de gravitatea faptei”, a transmis partidul condus de Dominic Fritz printr-un comunicat de presă.