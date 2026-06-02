Atacuri masive rusești au lovit Ucraina peste noapte, ucigând cel puțin cinci persoane.

Cinci persoane au fost ucise și zeci de persoane au fost rănite în Ucraina, după ce Rusia a lansat un atac puternic peste noapte, potrivit BBC.

Patru persoane au fost ucise la Dnipro și 16 au fost rănite. O persoană a fost ucisă și la Kiev, în timp ce cel puțin 20 au fost rănite în urma atacurilor rusești din primele ore ale zilei de marți.

Mii de oameni s-au adăpostit în Kiev, în timp ce nori mari de fum se ridicau din centrul orașului. Avertismente de raid aerian erau în vigoare în cea mai mare parte a Ucrainei.

Primarul orașului Kiev, Vitali Klitschko, a îndemnat oamenii să stea în adăposturi. Șeful Administrației Militare a orașului Kiev, Tymur Tkachenko, a declarat: „Inamicul atacă cu rachete balistice”.

Klitschko a declarat că două clădiri înalte de apartamente au fost atinse și există temeri că oamenii sunt prinși sub dărâmături.

În timp ce atacurile rusești loveau Kievul în primele ore ale dimineții, zumzetul dronelor se putea auzi printre peste o duzină de explozii puternice, pe măsură ce loviturile își făceau simțit impactul.

De asemenea, au fost raportate pene de curent și incendii în tot orașul, iar amploarea pagubelor nu este încă clară.

O instalație industrială a fost, de asemenea, atacată în Zaporijia.

Atacurile au loc după ce președintele ucrainean Volodimir Zelenski a reiterat luni avertismentele cu privire la un posibil atac masiv rusesc și a îndemnat locuitorii să acorde o atenție deosebită alertelor de raid aerian.

„Avertismentele serviciilor secrete privind atacurile rusești rămân în vigoare. Un atac masiv este posibil, au pregătit unul”, a declarat Zelenski în discursul său video de seară.

Săptămâna trecută, Rusia a declarat că va viza centrele militare și decizionale din Kiev și i-a îndemnat pe străini să părăsească orașul.

A declarat că va lansa „atacuri sistematice” ca răspuns la un atac cu drone efectuat luna trecută asupra unui cămin studențesc din regiunea Luhansk, controlată de Rusia, soldat cu 21 de morți.

Într-un comunicat, Statul Major General al Forțelor Armate ale Ucrainei a declarat că a efectuat un atac lângă Starobilsk în noaptea de 21 spre 22 mai, dar susține că acesta a lovit o unitate militară rusă.