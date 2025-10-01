Atacurile intense cu drone ale Ucrainei au împins Rusia într-o criză fără precedent, care naște efecte în lanț. Cifrele sunt îngrijorătoare pentru Kremlin

Aproape 40% din capacitatea de rafinare a petrolului a fost sistată în Rusia în urma atacurilor repetate lansate din Ucraina cu ajutorul aeronavelor fără pilot. Situația a generat o criză a combustibililor, cozi la benzinării și creștere de prețuri. Autoritățile au interzis exporturile de benzină și s-a pregătit să înceapă achiziționarea ei din străinătate, scriu publicația independentă The Moscow Times și canalul financiar rusesc RBC.

Atacurile cu drone ucrainene, care au lovit cel puțin 20 de rafinării importante de petrol din Rusia de la începutul lunii august și până acum, au aruncat piața rusă a combustibililor într-o criză fără precedent.

Pe 28 septembrie, 38% din capacitatea primară de rafinare a petrolului, sau 338.000 de tone pe zi, era inactivă în rafinăriile din întreaga țară, potrivit RBC, care citează date ale agenției de informații cantitative Siala.

Capacitatea totală disponibilă pentru producția de benzină și motorină a scăzut cu 6% în august și cu încă 18% în septembrie.

Amploarea perioadei de inactivitate a rafinăriilor a devenit fără precedent în istorie: a depășit recordul din august (23%, 206.000 de tone pe zi), precum și recordurile anterioare stabilite în mai 2022 (196.000 de tone pe zi) și mai 2020 (164.000 de tone pe zi).

Conform estimărilor Siala, aproximativ 70% din perioada de inactivitate a fost rezultatul atacurilor cu drone: până la sfârșitul lunii septembrie, acestea au dezactivat aproximativ un sfert din capacitatea de rafinare a petrolului din Rusia, sau aproximativ 236.000 de tone pe zi, conform estimărilor agenției.

Mai multe rafinării și-au oprit producția

În septembrie, alte patru rafinării rusești și-au oprit producția după atacurile cu drone, scrie The Moscow Times.

Printre acestea s-au numărat Kinef din regiunea Leningrad, a doua cea mai mare rafinărie din Rusia, și rafinăria Rosneft din Riazan, una dintre cele mai mari cinci. Prima și-a încetat activitatea pe 14 septembrie, iar cea de-a doua pe 5 septembrie.

Rafinăria Novokuibișevsk și-a oprit și ea rafinarea pe 20 septembrie, iar uzina de procesare a gazelor Gazprom din Astrahan pe 22 septembrie.

Ca urmare, producția de benzină din septembrie a scăzut cu un milion de tone, iar deficitul intern a ajuns la 20% din consum, a declarat pentru Kommersant o sursă familiarizată cu situația.

Cozi la benzinării în Crimeea

Criza combustibililor a lovit cel mai puternic Extremul Orient și Crimeea, unde vânzările de peste 30 de litri de benzină pe client au fost interzise de la începutul săptămânii.

În total, peste 20 de regiuni — de la Sahalin până la regiunea Nijni Novgorod — s-au confruntat cu penuria de combustibil.

La sârșitul lui septembrie, autoritățile ruse din Crimeea au înghețat prețurile la combustibil și au impus raționalizarea benzinei.

🇷🇺 In Sevastopol, the day begins and ends with long lines at gas stations. Some drivers even spend the night parked outside pumps so they don’t miss the start of fuel sales. pic.twitter.com/O4ooZDoZvS — NSTRIKE (@NSTRIKE1231) September 28, 2025

Guvernatorul regional Sergei Askionov a declarat că șoferii din Crimeea, anexată de Rusia în 2014, vor putea cumpăra maximum 30 de litri de combustibil pe rând.

El a anunțat, de asemenea, înghețarea prețurilor pentru 30 de zile la diferite tipuri de motorină și benzină, o măsură aparent menită să minimizeze nemulțumirea publică față de această criză.

Aksionov a anunțat această măsură pe rețelele sociale, spunând că a avut o întâlnire cu comercianții de petrol pentru a găsi soluții la criză.

„Le cer locuitorilor din Crimeea să nu facă stocuri de benzină și să-și alimenteze vehiculele ca de obicei”, a spus el.

La mii de kilometri nord de Crimeea, în orașul istoric Nijni Novgorod, situat pe malul râului Volga, localnicii se confruntau cu probleme similare.

Crește inflația

Companiile petroliere rusești nu pot face prea multe pentru a atenua criza, a declarat economistul Vladislav Inozemtsev, citat de The Moscow Times: reparațiile rafinăriilor afectate ar putea dura luni de zile, mai ales având în vedere sancțiunile.

Importul de echipamente occidentale utilizate pentru modernizarea rafinăriilor rusești a fost interzis, iar acestea nu pot fi înlocuite cu ușurință cu echivalente chinezești, explică Inozemtsev.

Pentru a calma criza, guvernul a interzis exportul benzinei și s-a pregătit să înceapă achiziționarea ei din străinătate.

În acest scop, taxele de import pentru benzină, motorină și combustibil pentru avioane au fost eliminate. Autoritățile vor trebui probabil să reducă standardele de mediu pentru a încuraja rafinăriile să producă mai mult combustibil, potrivit unei surse Kommersant.

Ar mai fi o problemă. Criza benzinei generează o inflație accelerată pentru economia rusă, a avertizat Vladimir Cernov, analist la Freedom Finance Global.

Prețurile en gros ale combustibililor au crescut cu peste 40% de la începutul anului, în timp ce prețurile cu amănuntul cresc cu 11-12% față de anul trecut, depășind recordurile din ultimii șapte ani.

„Creșterea prețurilor combustibililor duce inevitabil la creșterea costurilor în agricultură, transporturi și logistică, ceea ce se traduce în prețuri mai mari pentru alimente și bunuri de bază”, a explicat Cernov.