Atacurile Rusiei asupra Ucrainei au întrerupt principala legătură electrică a Republicii Moldova cu Europa. Anunțul președintei Maia Sandu

Linia electrică Isaccea – Vulcănești este deconectată din noaptea de luni spre marți, în urma atacurilor cu drone ale Rusiei din sudul Ucrainei. Operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, scriu Ziarul de Gardă și Agerpres.

Atacurile rusești din timpul nopții asupra infrastructurii energetice din Ucraina au întrerupt principala legătură electrică a Moldovei cu Europa, a declarat marți președinta Maia Sandu.

„Există rute alternative, dar situația rămâne complicată. Rusia este singura responsabilă”, a afirmat ea într-o declarație publicată pe platforma X.

Russia’s strikes on civilian energy infrastructure in Ukraine are a war crime — and an attack on all of us. Overnight strikes disconnected Moldova’s key power link with Europe. Alternative routes are in place, but the situation remains fragile. Russia alone bears responsibility. — Maia Sandu (@sandumaiamd) March 24, 2026

Și Ministerul moldovean de Externe a condamnat atacurile asupra infrastructurii energetice din Ucraina.

„Aceste acțiuni subminează securitatea energetică regională și pun în pericol infrastructura civilă critică. Republica Moldova își reafirmă sprijinul ferm pentru Ucraina și condamnă orice atac asupra infrastructurii civile”, se arată într-un mesaj transmis de MAE.

Poliția de Frontieră, citată de Ziarul de Gardă, a informat că spațiul aerian național nu a fost încălcat în urma atacurilor.

Linia Isaccea – Vulcănești este deconectată

Ministerul Energiei din Republica Moldova a anunțat la rândul său că linia electrică Isaccea – Vulcănești este deconectată din noaptea de luni spre marți, în urma atacurilor cu drone din cursul nopții asupra infrastructurii energetice din zona de sud a Ucrainei, scrie Agerpres.

Pentru menținerea alimentării cu energie electrică a Republicii Moldova, pe parcursul nopții Moldelectrica, în coordonare cu operatorii sistemelor de transport din România și Ucraina, au pus în funcțiune rute alternative de alimentare, inclusiv cele 4 linii de interconexiune de 110kV dintre România și Republica Moldova.

Defecțiunile sunt în curs de remediere, a informat Moldelectrica, operatorul sistemului de transport, citată de Moldpres.

Moldelectrica a explicat că a identificat probleme tehnice pe linie, iar lucrările de intervenție necesită echipe specializate și coordonare cu operatorii de sistem din Ucraina și România.

Potrivit sursei, în paralel cu lucrările de remediere, sunt aplicate măsuri pentru asigurarea continuității alimentării consumatorilor cu energie electrică, astfel încât impactul asupra populației și economiei să fie minim.

Moldelectrica a menționat că procesul de restabilire depinde de complexitatea intervențiilor tehnice și de cooperarea transfrontalieră, fără a indica, deocamdată, un termen exact pentru finalizarea lucrărilor.

În acest context, consumatorii sunt îndemnați să utilizeze energia electrică în mod responsabil, în special în orele de vârf, pentru a reduce presiunea asupra rețelelor.

Pană de curent în ianuarie

Pa 31 ianuarie, Republica Moldova a trecut printr-o pană masivă de curent, care a afectat mai mult de două treimi din teritoriu, inclusiv o parte importantă a capitalei Chișinău.

Incidentul a fost provocat de o avarie în rețeaua electrică a Ucrainei, care a dus la căderea tensiunii pe linia Isaccea-Vulcănești-Centrala de la Cuciurgan, principala rută de import a energiei electrice pentru Republica Moldova.

Linia Isaccea-Vulcănești reprezintă un element-cheie al interconexiunii energetice cu România și joacă un rol important în asigurarea stabilității sistemului electroenergetic al Republicii Moldova, în special în condițiile regionale actuale, notează Moldpres.