“Atenție, fenomen periculos!”, avertisment pentru turiștii de la mare. Ce sunt curenții rip, “râurile” ascunse la mal care te trag în larg

Urmează “weekendul de Sfântă Mărie”, de regulă cel mai aglomerat moment de pe litoral din timpul fiecărui sezon estival.

În 2023 și 2024, numărul total turiști de pe litoral a ajuns, în minivacanța de Sfânta Maria, undeva la 150.000 de oameni, iar în 2025 s-a atins un record de peste 200.000.

Vremea se anunță bună, cu o precizare importantă: în Dobrogea, vântul se va intensifica și va genera curenți puternici în apropierea țărmului, inclusiv curenți de tip „rip”, marea va deveni agitată, iar valurile vor fi mari.

Acești curenți, numiți „de retur” sau „de ruptură” sunt niște „șuvoaie” înguste și foarte puternice de apă, care curg rapid de la mal înapoi spre larg.

Imaginați-vi-le ca pe niște „râuri” ascunse care taie perpendicular linia valurilor, perpendicular pe plajă, care pot atinge viteze mari și reprezintă un pericol major de înec, chiar și în apă mică, până la brâu.

Citește, pe B365.ro, care sunt cele mai importante lucruri pe care e bine să le știi despre curenții rip și care sunt reacțiile salvatoare.