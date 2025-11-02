Atenţionare de călătorie pentru românii care merg în Bulgaria. Podul Giurgiu-Ruse se închide complet

Autorităţile bulgare vor suspenda temporar circulaţia rutieră pe Podul Prieteniei Ruse-Giurgiu pentru toate categoriile de autovehicule, marți, 4 noiembrie, din cauza unor lucrări de renovare, a transmis, duminică, Ministerul Afacerilor Externe (MAE).

Circulația rutieră pe podul Giurgiu – Ruse va fi restricționată și închisă de tot între anumite intervale orare. Pentru data de 04 noiembrie 2025, interval orar 09:00 – 21:00 se suspendă circulaţia pentru toate categoriile de autovehicule, anunță MAE.

Pentru intervalul 04 noiembrie 2025, ora 21:00 – 05 noiembrie 2025, ora 09:00 se suspendă circulaţia numai pentru autovehiculele care transportă marfă, indiferent de tonaj, celor care transportă persoane fiindu-le permisă trecerea pe pod (autoturisme, microbuze, autocare).

MAE recomandă cetăţenilor români care intenţionează să tranziteze Podul Prieteniei Giurgiu – Ruse să ia în considerare perioadele menţionate în care circulaţia rutieră va fi oprită pentru traversarea podului şi să folosească celelalte puncte de trecere a frontierei între România şi Republica Bulgaria.

Se poate trece pe la Vidin – Calafat, Kardam – Negru Vodă, Silistra – Ostrov Călăraşi, Dobromir – Krushari şi Kainardzha – Lipniţa, Nikopol – Turnu Măgurele (feribot) (www.feribot-eurobac.ro), Svishtov – Zimnicea (feribot) (www.ferry.bg), Oryahovo – Bechet (feribot) (www.ferryboat.bg) şi Aydemir (Silistra) – Chiciu (Călăraşi) (feribot) (www.spikaferry.com).

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Ambasadei României la Sofia: +35929712858 şi +35929733510, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

De asemenea, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu caracter de urgenţă au la dispoziţie telefonul de urgenţă al Ambasadei României în Republica Bulgaria: +359879440758.

Bulgarii fac lucrări de consolidare de aproape 2 ani

La podul de peste Dunăre, pe un tronson de 1,1 kilometri partea bulgară lucrează încă din primăvara 2024 la consolidarea structurii. Se lucrează la înlocuirea plăcii podului, pavajul asfaltic şi toate elementele metalice legate de banda de circulaţie. Costul lucrărilor se ridică la aproximativ 22 de milioane de euro.

Podul Giurgiu-Ruse reprezintă cea mai importantă legătură dintre Bulgaria și România, o structură peste care trec zilnic mii de automobile și 1.000 de TIR-uri, conform statisticilor autorităților române.

În același timp, pe timpul sezonului estival, peste 1 milion de români traversează Podul Prieteniei și Bulgaria pentru a ajunge în Grecia.