Atenționare de călătorie pentru românii care merg în vacanță în Italia din cauza incendiilor de vegetație

Ministerul Afacerilor Externe (MAE) a emis o atenţionare de călătorie pentru Italia, având în vedere că pentru regiunile Sardegna şi Sicilia sunt în vigoare Coduri portocaliu şi galben de incendii de vegetaţie. Cetăţenii români sunt sfătuiţi să evite deplasările în zonele afectate.

MAE informează cetăţenii români care se află, tranzitează sau intenţionează să călătorească în Italia că, începând din 11 iulie, a fost emis un cod portocaliu de incendii de vegetaţie (risc de pericol înalt) pentru regiunea Sardegna, respectiv cod galben pentru regiunea Sicilia.

MAE le recomandă cetăţenilor români să evite deplasarea în zonele în care există incendii în desfăşurare sau un risc iminent de producere a acestora, să respecte cu stricteţe instrucţiunile autorităţilor locale şi să urmărească în permanenţă sursele oficiale de informare publică.

Informaţii actualizate în timp real sunt disponibile pentru regiunea Sardegna – Sardegna Protezione Civile și regiunea Sicilia – Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza della Regione Siciliana.

De asemenea, MAE le recomandă cetăţenilor români care se află în pericol sau observă un incendiu să apeleze numerele de urgenţă 112 sau 1515.

Cetăţenii români pot solicita asistenţă consulară la numerele de telefon ale Consulatului General al României la Roma: +39 06 835 233 44; +39 06 835 233 52; +39 06 835 233 58; +39 06 835 233 56; +39 06 835 233 69; +39 06 835 233 71; +39 06 835 233 74, apelurile fiind redirecţionate către Centrul de Contact şi Suport al Cetăţenilor Români din Străinătate (CCSCRS) şi preluate de către operatorii Call Center în regim de permanenţă.

Totodată, cetăţenii români care se confruntă cu o situaţie dificilă, specială, cu un caracter de urgenţă, au la dispoziţie următoarele telefoane de urgenţă: Consulatul General al României la Roma: +393451473935; Consulatul României la Catania: +39 320 965 3137.

Ministerul Afacerilor Externe recomandă consultarea paginilor de Internet: https://roma.mae.ro/, https://cgroma.mae.ro, https://www.mae.ro/, https://catania.mae.ro şi reaminteşte faptul că cetăţenii români care se deplasează în străinătate au la dispoziţie aplicaţia „Călătoreşte informat” (https://play.google.com/store/apps/details? id=com.mae.alerte& pcampaignid=web_share) care oferă informaţii şi sfaturi de călătorie.

Un aeroport important din Sardinia a fost închis

Mai multe incendii de vegetație izbucnite sâmbătă în Italia au afectat atât insula Sardinia, cât și Sicilia, determinând închiderea aeroportului Costa Smeralda din Olbia pentru câteva ore și direcționarea zborurilor către alte aeroporturi, blocarea unor drumuri importante, în timp ce autoritățile italiene au mobilizat elicoptere și avioane pentru stingerea incendiilor.

Sardinia și Sicilia se numără printre cele mai populare destinații de vacanță din Italia, atrăgând milioane de turiști în fiecare sezon estival, inclusiv români.

Cea mai gravă situație este în zona Olbia din Sardinia, unde un incendiu izbucnit în regiunea Padrongiano s-a apropiat de aeroportul Costa Smeralda. Din cauza flăcărilor, aeroportul a fost închis temporar, iar mai multe zboruri au fost redirecționate către aeroporturile din Cagliari și Alghero.

În același timp, mai multe incendii de vegetație au izbucnit și în provincia Palermo, de pe insula italiană Sicilia. Potrivit agenției ANSA, focarele au fost semnalate în mai multe localități, inclusiv Montelepre, Roccapalumba, Castronovo di Sicilia și Prizzi.