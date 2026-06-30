Furtună în București acum, mesaj RO-Alert emis de autorități. Cât ține și cât de puternică e vijelia

Bucureștiul este acum sub cod portocaliu de furtuni și ploi torențiale, iar autoritățile au emis chiar un mesaj RO-Alert.

„Averse torențiale ce vor acumula 20-35 l/mp, frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului (70-80 km/h), grindină (1-3 cm). Perioada de manifestare: 30.06.2026, intre 20:15 – 21:15. Evitați deplasările si luati masuri de adapostire si autoprotecție!”, este mesajul RO-Alert primit de bucureșteni.

ANM a emis inițial un cod galben nowcasting pentru Capitală, însă în jurul orei 20.00 a fost emis unul nou, de data aceasta cod portocaliu.

ISU București-Ilfov a anunțat că au fost solicitați să intervine în mai multe zone din București unde au fost semnalate incidente în urma unor ruperi de arbori, panouri publicitare căzute, acoperișuri desprinse și inundații la subsol.

ANM anunțase încă din weekend că zilele caniculare vor fi urmate de furtuni în toată țara.

„Miercuri, din a doua parte a zilei instabilitatea atmosferică se va accentua, astfel vor fi perioade cu înnorări, averse torențiale (în general 10…15 l/mp), frecvente descărcări electrice, intensificări ale vântului, posibil vijelii (rafale în jurul a 50 km/h) și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). Temperatura maximă va fi de 29…31 de grade”

În intervalul 01 iulie, ora 12 – 01 iulie, ora 23, pentru municipiul București va fi în vigoare un mesaj de atenționare meteorologică cod galben pentru instabilitate atmosferică, averse însemnate cantitativ.