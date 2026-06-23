Atenționări meteo în rafală. Noi coduri galbene de caniculă și furtuni

Vremea va fi călduroasă în majoritatea regiunilor și disconfortul termic va fi ridicat până miercuri seară cel puțin. ANM a emis noi avertizări cod galben de caniculă și furtuni pentru mai multe zone din țară.

Vremea va fi călduroasă marți și miercuri în majoritatea regiunilor, iar disconfortul termic va fi ridicat mai ales în zona de câmpie din vestul, nord-vestul, sudul și sud-estul țării.

Maximele termice vor fi cuprinse între 24 și 34 de grade, cu cele mai mici valori în depresiuni și în zonele cu instabilitate atmosferică accentuată, iar cele mai mari în nord-vestul și sudul țării.

Cod galben de caniculă marți

Marți, în intervalul orar 12 – 21, va fi valabil un cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat. El va viza zone din Crișana, Maramureș, nordul Banatului, nordul și centrul Transilvaniei, sudul Moldovei și estul Munteniei, potrivit ANM.

În aceste zone indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități iar maximele termice vor fi de 30…33 de grade.

Cod galben de caniculă pe 23 iunie, intervalul orar 12 – 21



Cod galben de furtuni

Tot marți, dar în intervalul orar 10 – 21, este valabil un cod galben de instabilitate atmosferică și averse însemnate cantitativ, potrivit meteorologilor.

În Banat, Oltenia, vestul și nordul Munteniei și în zona montană vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

ANM precizează că manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse și în restul țării.

Cod galben de furtuni pe 23 iunie, intervalul orar 10 – 21

Miercuri, o nouă zi cu temperaturi mari și furtuni

Și miercuri, 24 iunie, în intervalul orar 12 – 21 va fi valabil un nou cod galben de temperaturi deosebit de ridicate și disconfort termic accentuat

Zonele afectate din Crișana, nordul Banatului, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei sunt indicate pe harta ANM. Indicele temperatură-umezeală (ITU) va atinge pragul critic de 80 de unități iar temperaturile maximele termice vor fi de 30…34 de grade.

Cod galben de caniculă pe 24 iunie, intervalul orar 12 – 21



Nici miercuri unele zone nu vor scăpa de furtuni. ANM a mai precizat că pe 24 iunie, în intervalul orar 12 – 21, local în zona de munte vor fi perioade cu instabilitate atmosferică ce se va manifesta prin averse torențiale, descărcări electrice, intensificări ale vântului (viteze la rafală de 50…70 km/h) și pe arii restrânse vijelii și căderi de grindină de mici și medii dimensiuni (1…4 cm). În intervale scurte de timp (1…3 ore) sau prin acumulare cantitățile de apă vor fi local de 15…25 l/mp și pe arii restrânse vor depăși 40…50 l/mp.

Cod galben de furtuni pe 24 iunie, intervalul orar 12 – 21

De asemenea, pe parcursul zilei de miercuri manifestări specifice instabilității atmosferice vor fi pe arii restrânse îndeosebi în sud-estul țării.