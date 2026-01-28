BREAKING. Una dintre cele mai mari companii de transport persoane din România, cea care leagă diaspora de țară, aproape să se închidă după 33 de ani: „Azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”

În ultima perioadă, au existat cazuri de netrimitere a coletelor la Atlassib, firmă fondată acum 32 de ani și una dintre cele mai importante pe transport internațional de persoane și de mărfuri. De asemenea, unora dintre oameni nu li s-au mai eliberat bilete, angajații spunându-le că e din cauza „pierderilor firmei, nu știm cum vom continua”. Sunat de HotNews, Ilie Carabulea, patronul firmei a confirmat problemele.

Atlassib, una din primele companii private românești de transport de persoane de după Revoluție se confruntă cu probleme, după ce o serie de clienți spun că li s-a refuzat trimiterea de colete. Au fost relatate și episoade de neeliberare de bilete, oamenilor spunându-li-se că „în curând nu mai pleacă mașinile”.

Într-o discuție cu HotNews avută marți seara, omul de afaceri sibian Ilie Carabulea, 79 de ani, a confirmat că firma merge pe pierderi de câteva luni și că intenționează să o închidă, dar miercuri dimineață a revenit parțial asupra acestei declarații.

Miercuri a spus că „azi și mâine pleacă mașinile, dar știu eu ce va fi săptămâna viitoare?”.

Trasnport asigurat de Atlassib. Sursă foto: Agerpres

Istoria unui antreprenor

Carabulea, pe care Revoluția l-a prins șef de birou la fosta întreprindere de Transporturi Auto Sibiu, a devenit antreprenor în 1991. În 1993 a înființat Atlassib și a cumpărat primul camion cu care transporta mărfuri.

În timp, afacerea s-a dezvoltat, iar Carabulea a devenit unul din cei mai bogați sibieni. El a condus un conglomerat de firme cu ramificații în zona transportului internațional de persoane, asigurări, banking, agricultură, în domeniul hotelier și turism. În septembrie 2010 avea o avere estimată la 200 milioane de euro, fiind considerat în acel moment cel mai bogat sibian.

Procesele

În timp, Carabulea a avut o serie de probleme cu justiția. În 2012, Carabulea a fost condamnat la un an și jumătate de închisoare pentru cumpărarea de influență.

Doi ani mai târziu, BNR i-a suspendat lui Carabulea dreptul de vot în cadrul Băncii Carpatica întrucât nu mai respectă criteriul integrităţii reputaționale.

Ilie Carabulea nu mai îndeplineşte „criteriul de reputaţie, din perspectiva integrităţii”, a spus BNR, despre cel care a fost arestat preventiv în dosarul DNA privind ASF – Carpatica: „Domnul Ilie Carabulea a suferit o condamnare pentru dare de mită (…) şi este cercetat penal, în stare de arest, de către Direcţia Naţională Anticorupţie pentru săvârşirea infracţiunilor de dare de mită, fals în înscrisuri sub semnătură privată şi instigare la abuz în serviciu”, justifica BNR într-un comunicat.

Brandul Atlassib

În perioada 2008-2012, Atlassib deținea peste 400 de mijloace de transport, dintre care peste 165 de autocare, 120 de microbuze de câte 19 locuri, plus alte microbuze de 8+1 locuri, dar și autoturisme.

Brandul s-a extins apoi prin agenții în toată țara și, la apogeu, prin puncte de lucru și parteneri în circa 10–12 țări europene (Germania, Italia, Franța, Belgia, Olanda etc.).

Pe baza succesului în transport, Carabulea a format un holding: pe lângă Atlassib Transport, au fost incluse Carpatica Asig (inițial ASA Asigurări Atlassib), activități hoteliere (Ramada Sibiu, prin Atlassib Hotels), agricultură și alte servicii.

Hotelul Ramada din Sibiu, de patru stele, a devenit una dintre principalele investiții de real estate și turism ale grupului, cu afaceri de câteva milioane de euro anual.

Grupul a anunțat, în perioada de vârf, proiecte noi în imobiliare și hotelărie (turnuri de birouri, noi hoteluri în București), semn că Atlassib era folosit ca platformă pentru diversificarea afacerilor.

A vândut anul trecut ziarul și tipografia

Ilie Carabulea deținea de zeci de ani și cel mai important ziar local, Tribuna și o tipografie. Publicația, singura care mai are și o ediție de print, era continuarea ziarului înființat în comunism, în 1968.

Anul trecut, Carabulea a vândut ziarul după o perioadă în care acesta mergea pe pierdere.

Una dintre firmele care a beneficiat și a servit diaspora

Chiar și după șocuri precum pandemia din 2020, activitatea de bază – transport internațional de persoane și coletărie – a continuat, Atlassib reușind să își păstreze statutul de jucător important pe piață.

Modelul de business a fost ajustat: o parte din operațiuni au fost continuate sau preluate prin firme înrudite (precum Atlantic Travels International), iar compania a investit mai mult în serviciile de coletărie și în optimizarea capacităților de transport.

În acești ani, sute de mii de români din milioanele care locuiesc în străinătate au călătorit sau au fost trimise pachete înspre/dinspre ei prin Atlassib. De altfel, această relație de transport a fost și prima care a reacționat după ce au apărut actualele problemele ale firmei.