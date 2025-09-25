ATMOCE aduce în România soluții solare inteligente

O nouă companie din domeniul tehnologiei energetice intră pe piața din România. Este vorba despre ATMOCE, un jucător global care va participa pentru prima dată la târgul internațional RoEnergy 2025, organizat între 1 și 3 octombrie la Timișoara.

La standul 49, vizitatorii vor putea descoperi cele mai noi soluții pentru producerea de energie solară la nivel rezidențial, dar și tehnologii menite să asigure independența energetică a gospodăriilor și siguranță pe termen lung. Intrarea pe piața locală face parte din extinderea europeană a companiei și vine în sprijinul eforturilor României de a accelera tranziția către energie curată.

„Suntem încântați să introducem în România soluțiile inovatoare Atmoce de generatoare de energie solară rezidențiale cu o durată de viață de 25 de ani, cu primul sistem de baterii ELV trifazate cu cuplaj CA disponibil în prezent, perfect aliniat cu RePowerEU i4a și i4b,”, spune Bob Tao, CEO ATMOCE pentru Europa de Est. El consideră că țara noastră este o platformă cheie pentru a-și prezenta punctele forte tehnologice și “pentru a construi un ecosistem local robust, conducând la un progres durabil prin colaborare”.

Baterie ELV trifazată cu cuplaj CA – tehnologie sigură și eficientă

Atmoce aduce în România prima baterie ELV trifazată cu cuplaj AC disponibilă pe piață – o reușită tehnologică în care se combină siguranța, flexibilitatea și eficiența.

Portofoliul său începe cu microinvertoarele din seria MI, cunoscute pentru siguranța intrinsecă, eficiența maximă de 97,4% și o garanție de până la 25 de ani, lider în industrie. În completarea acestora, bateria M-ELV este prima unitate de tensiune foarte joasă din lume (<30 Vcc), sigură la atingere, fără risc de șoc electric. Cu o durată de viață de 10.000 de cicluri și până la 15 ani de funcționare fiabilă, aceasta stabilește un nou standard de durabilitate și performanță. Fiind compatibil atât cu rețelele monofazate, cât și cu cele trifazate, se adaptează perfect la diversele cerințe casnice și naționale.

Un alt element cheie este M-Combiner, care integrează monitorizarea consumului și gestionarea inteligentă a energiei prin aplicația ATMOZEN, conectată la platforma Atmoce Cloud.

Portofoliul include, de asemenea, unitatea M-Backup, concepută pentru a asigura continuitatea alimentării: în caz de întreruperi, aceasta comută în mai puțin de 10 milisecunde, protejând echipamentele casnice esențiale.

În plus, Atmoce sprijină clienții cu soluții de modernizare care permit extinderea sau modernizarea sistemelor fotovoltaice solare existente – fie prin adăugarea de acumulatori sau de capacitate fotovoltaică suplimentară – păstrând în același timp sistemul original și minimizând modificările de infrastructură. Acest lucru asigură investiții inițiale mai mici prin compatibilitatea cu sistemele existente și costuri de operare reduse în comparație cu modernizările sistemelor tradiționale.

Parteneriate în România

Pentru a-și consolida prezența, ATMOCE pregătește parteneriate cu firme românești, printre care E.ON , ENTH, SolarPlus și alți parteneri locali. De asemenea, compania a lansat un site web și o aplicație mobilă în limba română, care oferă informații, asistență și instrumente de monitorizare pentru clienții locali.

„Gospodăriile sunt fundamentul societății și joacă un rol esențial în atingerea obiectivelor de neutralitate climatică. ATMOCE este angajată să colaboreze cu partenerii din România pentru a accelera tranziția energetică,” a mai spus Bob Tao.

Participând la evenimentele specializate, reprezentanții ATMOCE au ocazia de a interacționa direct cu specialiștii din energie, dar și cu publicul interesat de soluții pentru reducerea facturilor și creșterea independenței energetice.

Prin tehnologii digitale, inovație în stocarea energiei și colaborări locale, compania urmărește o creștere solidă pe piața românească.

Articol susținut de ATMOCE