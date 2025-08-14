VIDEO. Au apărut primele imagini din filmul românesc cu John Malkovich. ,,Acest proiect este împlinirea unui vis de-o viaţă”

Au fost lansate primele imagini din filmul „Cravata Galbenă”, ce are ca subiect viața tumultoasă a marelui dirijor Sergiu Celibidache. La baza filmului stă un scenariu care s-a scris treptat, timp de aproape 20 de ani, construit pe baza scrisorilor membrilor familiei, precum și a poveștilor pe care Sergiu Celebidache i le spunea fiului său, Serge Ioan Celebidache.

“Cred că acest film va atrage oameni care vor să creeze ceva, oameni care merg pe propriul lor drum și care sunt dispuși să persevereze pentru a face lucrurile așa cum consideră ei că e potrivit”, declară actorul John Malkovich, potrivit unui comunicat de presă.

,,Acest proiect este împlinirea unui vis de-o viaţă. Nu este vorba despre cei şapte ani în care am realizat acest film, ci despre cei 50 de ani în care am purtat această poveste în mine, cu speranţa că vom putea descoperi traiectoria unui băiat din România care şi-a răspândit geniul în întreaga lume. Acest film a fost întotdeauna cel mai drag proiect al meu, un mod de a aduce o lumină frumoasă şi pozitivă asupra unei ţări a cărei imagine şi libertate au fost martirizate de-a lungul secolului trecut”, spune Serge Ioan Celebidachi, regizorul filmului, conform comunicatului de presă.

Serge Ioan Celebidachi. Foto: Inquam Photos/Octav Ganea

O producție filmată integral în România

Cu o distribuție internațională remarcabilă, din care fac parte pe John Malkovich („Dangerous Liaisons”, „Being John Malkovich”) și Miranda Richardson („Tom & Viv”, „Damage”), ambii cu două nominalizări la Oscar. Lor li se alătură Ben Schnetzer („The Book Thief”) și Kate Phillips („Peaky Blinders”, „Downton Abbey”). Sean Bean („Game of Thrones”, „The Lord of the Rings”), câștigător a două premii BAFTA, Anton Lesser („Game of Thrones”) și Charlie Rowe („Rocketman”) completează echipa de actori.

Cinci orchestre naționale redau sunetul dirijat de Celibidache

Producția a fost realizată doar din finanțare românească, cu o echipă de peste 300 de profesioniști. Pe lângă viața sa demnă de un film, muzica și capodoperele istorice din Philadelphia, Buenos Aires și Veneția ale dirijorului au fost interpretate și recreate cu sprijinul a cinci orchestre naționale.

Film inspirat din relația cu tatăl povestită fiului Celibidachi

Filmul ,,Cravata Galbenă” (The Yellow Tie), regizat de fiul dirijorului Serge Ioan Celebidachi, expune povestea de viață a lui și relația pe care o avea cu figura paternă, între autoritate și chemarea destinului.

Este un film ,,despre o călătorie extraordinară, bineînțeles că e vorba despre el și caracterul lui, dar depășește lumea muzicii. E povestea unui om cu un vis, care a plecat de acasă și nu a mai revăzut pe nimeni”, spunea fiul său, în 2021, într-un interviu Cultura la Dubă.

Viața lui Celibidache

Sergiu Celibidache (1912 – 1996), originar din Roman, județul Neamț a cântat la pian de la vârsta de 4 ani, apoi a studiat matematica, filosofia, muzica în Iași, orașul în care familia Celebidache a ales să se mute după nașterea lui Sergiu Celibidache. Copilăria și-a trăit-o la Iași, anii fiindu-i afectați de viața și aspirațiile politice ale tatălui.

A mers să studieze la Bucuresti și la Paris. Tatăl sau, portretizat în film ca fiind unul aspru și autoritar care își dorea pentru fiul său se implice în politica și să conducă” (ruled) țara, dar credința lui era aceea ca ,,România trebuie guvernată (lead), nu condusă ”.

În 1936 Celebidache se înscrie la Academia de Muzica din Berlin. La finalul studiilor în 1945 devine dirijor la Orchestra Filarmonică din Berlin unde dirijează peste 400 de concerte cu orchestra.

În 1979, Sergiu Celibidache preia conducerea muzicală a filarmonicii din München. Sub bagheta sa, orchestra cunoaște o ascensiune spectaculoasă, impunându-se rapid printre cele mai prestigioase ansambluri simfonice ale lumii.

Berlinul adus la București

Sergiu Celibidache a fost unul dintre cei mai influenți dirijori din Germania, iar asta se va simți și în film.

,,Totul va fi în studioul din România și vom recrea Berlinul din timpul războiului, cu ruine. Primul lui concert la Berlin a fost în ruine”, spune fiul sau în interviul Cultura la Duba.

Scenariul se bazează complet pe poveștile pe care Sergiu Celibidache i le spunea fiului sau și pe scrisori de la alți membrii ai familiei. Scenariul este semnat și de James Olivier.

Producția filmului

Producția este realizată de Oblique Media, în coproducție cu Safe Frame, Avanpost Media, Frame Film și Frame Film Illustrious Studio, cu sprijinul Centrului Național al Cinematografiei.

Producătorii filmului sunt Adela Vrînceanu Celebidachi, Cristina Dobrițoiu, Andrei Boncea, James Olivier și Robert W. Cort. Din echipa de creație fac parte nume importante din industria cinematografică internațională, precum directorul de imagine Peter Menzies Jr. ACS, designerul de costume Alessandro Lai, designerul de machiaj, coafură și prostetică Lynda Armstrong, scenograful Vlad Vieru, compozitorii muzicii originale Kathryn Kluge și Kim Allen Kluge, iar castingul internațional este coordonat de Des Hamilton și Georgia Topley.

George Enescu – Rapsodia Română (1978), dirijor Sergiu Celibidache