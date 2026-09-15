„Au cumpărat un covrig și au cerut să-l tăiem în opt”. Fondatorii Maestro, despre eșecul de la Unirii și 1,2 milioane de lire pierdute la Londra

Au numărat 12.000 de oameni care treceau zilnic prin fața spațiului de la Unirii și au crezut că au găsit unul dintre cele mai bune vaduri comerciale din București. Au montat ecrane LED uriașe, au plătit drepturile pentru a transmite meciurile Campionatului European și se gândeau chiar că vor transforma zona într-un mic Times Square.

Numai că oamenii treceau fără să se uite în stânga sau în dreapta. La un moment dat, un grup a cumpărat un singur covrig și a cerut să fie tăiat în opt. Pentru soții Denisa și Nick Tache, antreprenorii din spatele Maestro și The Elements Luxury Boutique Spa, Unirii a devenit una dintre lecțiile costisitoare de business. Nu însă cea mai scumpă: tentativa de a duce Maestro la Londra i-a costat, spun ei, 1,2 milioane de lire sterline.

Antreprenorii Denisa și Nick Tache, fondatorii lanțului de pizzerii Maestro, au vorbit la ultimul eveniment „I Love Failure”, într-un dialog cu gazda Cătălin Meșter, despre unele dintre cele mai dure eșecuri pe care le-au avut după dezvoltarea afacerii lor.

Primul eșec major a venit după aproximativ zece ani în care lucrurile merseseră aproape permanent în direcția bună.

„Zece ani n-am avut niciun eșec major și după aia am pierdut 1.200.000 de lire”, rezumă cei doi experiența britanică.

Succesul din România le crease însă o percepție care avea să se dovedească greșită: dacă oamenii veneau special la Maestro în orașele din țară, același lucru urma să se întâmple și la Londra.

„Aveam senzația că, uite, 10 ani mi-a mers atât de bine, nu am cum pe aceeași rețetă să dau greș”, a povestit Denisa.

Au deschis într-un cartier londonez pe care îl considerau potrivit, dar au descoperit repede o diferență esențială între piața cunoscută de ei și cea în care tocmai intraseră.

„Nu ne-am adaptat la cultura de acolo. Noi am zis că noi suntem Maestro, lumea vine după noi (…) Noi suntem Dumnezeu în România, la noi la Târgoviște, dar la Londra nu neapărat”, a completat antreprenoarea.

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