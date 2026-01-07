Au plătit taxele, apoi au aflat că mai trebuie să dea alți bani. Situația de care s-au lovit unii cetățeni care au intrat pe Ghișeul.ro

Mai mulți bucureșteni din Sectorul 2 au reclamat că impozitele locale pe care trebuie să le plătească Primăriei au crescut de pe o zi pe alta.

Aceștia s-au plâns pe rețelele de socializare, că pe lângă problemele cu platforma Ghișeul.ro, care nu poate fi accesat tot timpul, au constatat că impozitul pe care îl văzuseră zilele trecute că îl au de plătit a devenit brusc mai mare.

„Ieri era sub 300 (lei), astazi e 350”, a scris un utilizator pe grupul de Facebook Sector 2 – Informaţii şi dezbateri. „Ieri era 308, azi e 401.. aproape 25% diferență…”, a spus alt bucureștean.

„Eu am plătit și m-am trezit cu o diferență de plată”, a adăugat alt utilizator.

Un altul a postat și capturi de ecran realizate pe platforma Ghișeul.ro, una luni după amiază și alta marți dimineață. În acestea se vede că la capitolul impozit pe clădiri suma i-a crescut de la 402 lei la 565 lei.

Dragoș Cristian Vlad, președintele Autorității pentru Digitalizarea României, care gestionează Ghișeul.ro, le-a recomandat cetățenilor, într-o intervenție în direct la Digi24, să mai aștepte aproximativ o săptămână înainte să plătească. El a vorbit despre actualizările pe care le fac primăriile.

El a afirmat că problemele din Sectorul 2 au fost provocate că se afișau „valorile care au fost și în anii trecuți”, care s-au modificat după 5 ianuarie, „când colegii din primării au actualizat”.

„Sunt primării care nu-și actualizează încă aceste date. Va mai dura cel puțin o săptămână, o perioadă…”, a adăugat el.

În ce privește problemele cu Ghișeul.ro, șeful ADR a spus că „multă lume a intrat pentru a se informa, pentru a vedeca cu cât au crescut aceste taxe, lucru care au dus la îngreunarea accesării”

Recent, într-un dialog cu HotNews, președintele ADR a spus că problemele cu platforma Ghiseul.ro sunt cauzate de actualizările făcute de primării.

„Sistemul funcționează, dar este în permanentă actualizare în funcție de bazele de date de la unitățile administrativ-teritoriale, care își actualizează noile valori. Nu este platforma defectă, ci este într-o continuă actualizare”, a declarat, în urmă cu două zile, Dragoș Vlad, pentru HotNews.

Ce taxe noi au intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026

Luni, 5 ianuarie, a fost prima zi în care românii și-au putut plăti taxele și impozitele și la sediile ANAF din țară. Ele sunt unele majorate, atât pentru populație, cât și pentru firme.

Cel de-al doilea pachet de măsuri fiscale adoptat de Guvernul Bolojan, care prevede majorarea taxelor, a intrat în vigoare de la 1 ianuarie 2026. De exemplu, românii vor plăti impozite de până la 3 ori mai mari pentru locuințe sau terenuri.

Impozitul pentru mașini a crescut și el și va fi plătit inclusiv pentru mașinile full-electrice, care erau exceptate până acum.

În plus, dacă până acum, mașinile erau impozitate în funcție de capacitatea cilindrică, de la început de 2026 va conta și norma de poluare, fiind invocat principiul „poluatorul plătește”. Sunt prevăzute șase grupe de cilindre, iar calculul impozitului se face prin înmulțirea unei sume fixe aferente grupei cu o unitate standard luată ca fiind 200 cmc. Această sumă fixă variază și în funcție de norma de poluare.

Consiliile locale pot stabili niveluri diferite față de baza națională, așa că valorile impozitului pot să difere de la județ la județ.