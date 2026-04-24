Auchan a închis după șase ani un magazin plasat într-o zonă-cheie din București: „O decizie având în vedere așteptările noastre de bussiness”

Lanțul de supermarketuri a decis să închidă supermarketul pe care îl avea în magazinul Obor, scrie Ziarul Financiar.

Decizia de închidere a supermarketului are loc la șase ani de la deschidere. Supermarketul se afla în subsolul magazinului, lucru care a creat dificultăți de operare companiei, transmite aceasta.

„Închiderea Auchan Obor a fost o decizie de busi­ness, având în vedere aşteptările noastre în ceea ce pri­veş­te mo­delul economic. De asemenea, localizarea ma­ga­­zi­nului la subsol a generat, de-a lungul anilor, un grad sem­ni­­fi­cativ de complexitate operaţională, cu provocări lo­gis­tice specifice care afectau eficienţa şi, uneori, chiar expe­­rienţa de cumpărături a clienţilor. Această decizie nu a fost una uşoară şi a venit după mai bine de şase ani de ope­rare“, au a transmis companiua pentru ZF.

Principalii concurenți din zonă pentru magazinul Auchan erau Piața Obor aflată în imediata vecinătate și un supermarket Carrefour aflat la subsolul Veranda Mall.