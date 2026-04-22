Audiență uriașă a lui Bolojan la Esca. Derulări neașteptate în criza politică 

PSD nu a căutat să transforme criza politică într-un eveniment major sau dur, ci dimpotrivă, a prezentat referendumul intern contra Bolojan mai degrabă în registrul unei „sărbători a democrației”. S-a întâmplat însă ceva greu de prevăzut: atenția publicului este uriașă, în aceste zile politice. Preocuparea românilor seamănă cu cea în fața evenimentelor grave și de durată, care le impactează viața.

Marți seara, la Știrile ProTV l-au privit și l-au ascultat pe Ilie Bolojan 35,4% dintre românii prezenți la televizor în acel moment. Din trei români care erau pe TV, unul era pe la ProTV și doi la toate celelalte zeci de posturi TV, cu filme, emisiuni de divertisment, de gătit, de știri sau de sport.

35,4% reprezintă o cifră absolut neobișnuită. „L-au ascultat pe Bolojan” nu înseamnă „au fost de acord” cu premierul. Dar interesul pentru criza politică are, în mod cert, un nume: Ilie Bolojan.

Indiferent dacă ești pro sau contra Bolojan, audiența crizei politice a ajuns să se compare cu „share”-ul televizat captat de meciurile echipei naționale de fotbal. Numai că nici această comparație nu e cea mai potrivită. Pentru că atenția pe criza guvernamentală se menține, ca și cum s-ar juca mai multe partide de fotbal pe zi. Nu e ca la un meci, e ca la o derulare gravă de evenimente, ca la ceva de mare impact pentru viața oamenilor.

Oricum, fie că vorbim de sport, de războiul din Ucraina sau de războiul SUA-Iran, o cotă TV de 35% se atinge foarte greu.

Criza politică s-a transformat în altceva?

Această ridicare masivă de atenție pe moment nu a fost, deloc, în intenția PSD. Iar botezarea crizei cu numele președintelui PNL, nici atât. Dovadă e și reacția ministrului social-democrat al Sănătății, Alexandru Rogobete, politician absolut incapabil să se abțină să intervină pe rețelele sociale în orice situație, de la întârzierea unui avion și până la o criză serioasă.

Rogobete a spus, iritat, citat de Mediafax, că el își va semna repede demisia. Și că nu are păreri de rău. În afară de una: ministrul PSD a spus că „tot ce regret este că democrația din România a ajuns sa stea într-un singur om”. Nu, nu depinde democrația de un om, evident.

Dar fiecare instituție este umbra prelungită a conducătorului ei. Susținători sau adversari, de dreapta sau de stânga, românii s-au uitat la Guvernul Bolojan cu mai multă atenție decât în alte ocazii.

Iar semnele pe care ni se arată cifrele mari dovedesc că dărâmarea Guvernului Bolojan a multiplicat atenția deja specială a românilor pentru acest cabinet. Tensiunea din societate crește, nu scade. Ciclul de știri nu a durat doar o zi, cum se întâmplă la aproape orice eveniment politic.

De data asta, pare că atenția publică se concentrează nu ca în cazul „combinațiilor” politice, ci precum în situația marilor evenimente. E ca și cum s-a transformat în altceva, într-o dezbatere mai amplă, mai puțin partinică, în sens politic, ci mai cuprinzătoare.

35% e „o cotă de piață” foarte rar întâlnită

La o zi după ce PSD a anunțat că îi retrage sprijinul politic, Ilie Bolojan a fost prezent marți seară, în studioul Pro TV, unde a fost intervievat de Andreea Esca.

Dialogul a fost purtat în prima jumătate a Știrilor Pro TV, care au început ca de obicei, la ora 19:00.

Ilie Bolojan, în platoul Știrile Pro TV

Momentul Esca – Bolojan a durat mai bine de 10 minute, iar audiența TV a întregului jurnal al stației din Pache Protopopescu a înregistrat un nivel imens.

Conform măsurătorilor oficiale, având ca target publicul comercial, cel la care se raportează o televiziune cum e și Pro TV, adică populația cu vârsta cuprinsă între 21 și 54 de ani, la nivel național, jurnal de știri a atins 8,3% rating. Ceea ce a însemnat un salt impresionant față de cifrele din ziua precedentă.

Cu o seară înainte, adică luni, Știrile Pro TV au avut doar 5,5% rating, în timp ce volumul telespectatorilor de marți, când era în platou Bolojan, a fost cu peste 50% mai mare. Ratingul măsoară câte televizoare, din totalul celor existente în România, erau postate pe Pro TV în intervalul respectiv.

Și cota de piață a fost una ieșită din comun. A trecut de 35%, ceea ce se întîmplă destul de rar. Aceasta are o relevanță și mai mare decât ratingul, fiindcă determină câte televizoare sunt pe programul analizat din totalul televizoarelor deschise în România în acel interval.

Practic, la fiecare 15 televizoare pornite marți, între 19:00 și 19:53, mai mult de 7 erau pe Pro TV, unde a avut loc și interviul Andreei Esca cu Ilie Bolojan.

Știrile Pro TV, ca audiență și cotă de piață, în ultimele 4 zile

Sâmbătă: 5,3% rating / 27% share – locul 3 în ierarhia programelor TV ale zilei

Duminică: 5,2% rtg / 25,2 share – locul 4

Luni: 5,5% rtg / 24,8% share – locul 4

Marți: 8,3% rtg / 35,4 share – locul 1

Comparativ cu marțea precedentă, saltul făcut de Știrile Pro TV, grație prezenței lui Ilie Bolojan, a fost foarte mare. Pe 14 aprilie, ediția prezentată de Andreea Esca, a avut doar 6,6% rating și 28% share. Aseară, nivelul în cazul ambelor capitole de monitorizare, a fost superior cu cel puțin 25%.

ProTV a făcut mai mult decât toate cele 4 televiziuni

Jurnalul de știri de la Pro TV de marți, în care 20% din timp a fost alocat interviului cu Ilie Bolojan, a surclasat audiența concurenței pe intervalul orar respectiv.

Față de Observator, de la Antena 1, Pro TV a avut o cotă de piață de aproape 3 ori mai mare. Iar față de audiența cumulată a următoarelor 4 televiziuni, A1, Kanal D, România TV și Digi 24, ProTv a avut un surplus de peste 30%.

E adevărat că Pro TV e postul de televiziune numărul 1 în România. Dar pe orice post și la orice eveniment, 35% se atinge foarte greu. Un meci important al „naționalei” din 2025, de pe Antena 1, România – Austria a făcut un share de 36,9%, conform GSP.

Când o criză politică se compară cu un eveniment mult mai popular prin definiție, înseamnă că românii văd în ceea ce se întâmplă în aceste zile ceva mai important decât o ciclică cădere de guvern, din cele de care avem parte una la zece luni.