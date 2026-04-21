Guvernul Bolojan se schimbă: Guvernele noastre trăiesc în medie 10 luni, mai puțin decât bugetul pe care sunt puse să-l execute într-un an / Omul influent și complet necunoscut din PSD

PSD a decis să-i retragă sprijinul politic premierului Bolojan. Au fost zece luni de colaborare sau compromis, în care partidul condus de Sorin Grindeanu a luptat ca să nu fie asociat cu nicio măsură de austeritate și ca să câștige încrederea președintelui Nicușor Dan.

În ultimii 10 ani, guvernele României au avut următoarea speranță de viață:

guvernul Cioloș 17 noiembrie 2015 – 4 ianuarie 2017 – 13 luni

guvernul Grindeanu 4 ianuarie 2017 – 29 iunie 2017 – 6 luni

guvernul Tudose 29 iunie 2017 – 29 ian 2018 – 7 luni

guvernul Dăncilă 29 ian – 10 octombrie 2019 – 21 luni

guvernul Orban 1 – 4 noiembrie 2019 – 14 martie 2020 – 4 luni

guvernul Orban 2 – 14 martie 2020 – 23 decembrie 2020 – 9 luni

guvernul Cîțu – 23 decembrie 2020 – 25 noiembrie 2021 – 11 luni

guvernul Ciucă – 25 noiembrie 2021 – 15 iunie 2023 – 6 luni

guvernul Ciolacu – 15 iunie 2023 – 23 decembrie 2024 – 18 luni

guvernul Ciolacu 2 – 23 decembrie 2025 – 23 iunie 2025 – 6 luni

guvernul Bolojan – 23 iunie 2025 – 20 aprilie 2026 – 10 luni

PSD, aproape 9 ani la guvernare din ultimii 10

Între 2015 și 2026, România a avut 11 guverne, cu diferite coloraturi ideologice și țesături ale alianțelor. Acum ne pregătim pentru guvernul cu numărul 12, prin decizia PSD.

PSD s-a aflat la Palatul Victoria între 17 noiembrie 2015 până la 10 octombrie 2019 și din 25 noiembrie 2021 până la 20 aprilie 2026. Aproape 9 ani din 10, conform voinței românilor. Acesta a fost votul pentru Parlament, așa funcționează democrația. Iar democrația este cea mai proastă formă de guvernare, cu excepția tuturor celorlalte, vorba lui Winston Churchill.

Un guvern trăiește mai puțin decât bugetul pe care e pus să-l execute

Prin voința cetățenilor și deciziile politicienilor, media de viață a unei guvernări în România este de 10 luni. Un guvern trăiește mai puțin decât bugetul pe care e pus să-l execute. Cabinetul Bolojan a prins cele zece luni, deci se încadrează în media ultimilor 10 ani.

Cel mai stabil Cabinet a fost cel condus de Viorica Dăncilă, între ianuarie 2018 și noiembrie 2019. Mai exact guvernul coordonat de Liviu Dragnea.



PSD a raportat o guvernare de succes

Locul execuției de ieri a fost sala „I.I.C Brătianu”, denumită astfel după fostul președinte PNL, imaginea marii guvernări liberale din 1922-1926 și a Constituției moderne din 1923.

Poate Sorin Grindeanu, președintele Camerei Deputaților și al PSD, a ales intenționat cadrul ultimei scene pentru a se despărți de Ilie Bolojan. Greu de spus.

Am fost, ca jurnalist, la ședința de aproape două ore de luni. Am ascultat, la Palatul Parlamentului, 14 discursuri despre o guvernare de succes. Cea a PSD sub Ilie Bolojan.

Toți miniștrii social-democrați au făcut multe lucruri extraordinare, a crescut producția pe fiecare animal, țara este apărată energetic, iar Justiția a fost salvată de iacobini. Producția la hectar este și ea la cote senzaționale. Spitalele înfloresc cum nu s-a mai întâmplat în România.

Nu a existat un cuvânt, o notă de subsol despre greșelile PSD în actul de guvernare.

„Fiecare a devenit o țintă vie”

Evenimentul de la Palatul Parlamentului te-ar fi pus pe gânduri dacă erai nou prin orașul acesta, care se străduiește ca, împreună cu țara, să mențină speranța democrației stabile și a economiei capitaliste la marginea de est a UE.

Nu a fost așadar clar: PSD laudă guvernarea sau o face de rușine?

Dar aflai repede că guvernul este totuși falimentar din cauza unui singur om: Ilie Bolojan. „Ne cerem scuze românilor, PSD și-a diluat identitatea de stânga”, și-a făcut mea culpa Sorin Grindeanu pentru a justifica românilor ruperea de Ilie Bolojan. Și discursul său a curs ca la repetițiile surprinse de HotNews, când președintele PSD vorbea în fața sălii goale.

Pe un ton grav, liderul PSD și-a avertizat membrii, care urmau să voteze retragerea sprijinului politic pentru Ilie Bolojan, că „fiecare a devenit o țintă vie”, iar propaganda de dreapta atacă PSD.

Umbra lui Marian Neacșu în Sala Brătianu

Ilie Bolojan a numit asta „fuga de responsabilitate”. Sorin Grindeanu definește noua stare de lucruri ca fiind voința românilor.

„Azi facem istorie”, spune vizionar Marian Neacșu, acel vicepremier care a stat la masa guvernării și a coordonat programe economice. Un personaj atât de influent încât nu îl cunoaște nimeni pe stradă.

Nu a dat vreun interviu, nu a lansat vreun mesaj economic, nu are nicio poziție publică, dar este profilat ca fantoma guvernării de succes a PSD, umbra puterii „de partid și de stat”, vorba fondatorului Ion Iliescu, puse în slujba oamenilor.

„Este evident că trebuie să facem schimbări fundamentale”, cucerește sala ministrul Barbu, pus de Paul Stănescu la ministerul Agriculturii. Oratoria sa poate are de suferit, dar discursul ministrului, axat pe ura față de multinaționale, e aplaudat. Mesajul este reluat și de Sorin Grindeanu.

97,7%

Concluzia comunicatorilor: PSD a salvat România, care „s-a prăbușit economic și ne aflăm în plină criză”.

România intră oficial și în criză politică. Iar Sorin Grindeanu a părut că nu tresare la aplauzele primite de Olguța Vasilescu sau Bogdan Ivan. Obiectivul, spun social-democrații, e comun și nu există rivalități în partid.

„Cred că rezultatul pe care urmează să-l anunț spune de la sine ce își doresc românii. 97,7% au votat DA, iar 2,3% au votat NU”, este rezultatul referendumului intern al PSD.

Scorul este copleșitor, este indiscutabil. PSD nu mai vrea cu Bolojan. Însuși Brătianu ar fi fost gelos pe un asemenea vot, chiar dacă el răstoarnă un guvern condus de un liberal.



