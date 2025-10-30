Audierea în Senat pentru confirmarea propunerii lui Trump în funcţia de Chirurg General al SUA, amânată după ce candidata a intrat în travaliu. Cine este Casey Means, influencer şi antrenoare de wellness

Casey Means (stânga), alături de jurnalista Megyn Kelly, participând la audierea lui Robert F. Kennedy Jr pentru postul de secretar al sănătății. Credit foto: Ben Curtis / AP / Profimedia

Audierea planificată de Comisia pentru sănătate a Senatului SUA pentru Casey Means, propusă la funcţia de chirurg general de către președintele Donald Trump, a fost amânată joi după ce candidata a intrat în travaliu, relatează Reuters și News.ro.

Influencer şi antrenoare de wellness, Casey Means, în vârstă de 38 de ani, urma să apară virtual în faţa Comisiei pentru sănătate, educaţie, muncă şi pensii a Senatului SUA, deoarece este însărcinată în 40 de săptămâni. Dar audierea a fost amânată întrucât candidata a intrat în travaliu, a precizat un purtător de cuvânt al comisiei senatoriale.

În calitate de medic al naţiunii, chirurgul general oferă americanilor cele mai bune informaţii ştiinţifice disponibile despre cum să-şi îmbunătăţească sănătatea şi să reducă riscul de îmbolnăvire şi accidentare.

Casey Means intenţiona să declare că a petrecut 15 ani tratând mii de pacienţi în clinici şi săli de operaţie, precum şi conducând propriul cabinet medical, potrivit mărturiei sale scrise.

Ea a absolvit facultatea de medicină la Universitatea Stanford, dar ulterior a renunţat la rezidenţiatul în chirurgie. Statutul licenţei sale medicale este în prezent afişat ca „inactiv” de către Consiliul Medical din Oregon, deşi nu a expirat. Means a declarat pe site-ul său că statutul licenţei sale este voit lăsat aşa, deoarece nu tratează activ pacienţi.

Ea şi fratele ei, Calley, sunt aliaţi apropiaţi ai secretarului sănătăţii Robert F. Kennedy Jr. şi susţinători vocali ai agendei sale „Make America Healthy Again” (Să facem America din nou sănătoasă).

Robert F. Kennedy Jr. Credit foto: Andrew Harnik / Getty images / Profimedia

Calley Means, fost lobbyist în industria alimentară, este consilier la Casa Albă, concentrându-se pe politica alimentară şi influenţa corporaţiilor asupra sănătăţii.

„Naţiunea noastră este furioasă, epuizată şi suferă din cauza bolilor care pot fi prevenite”, intenţiona să spună Casey Means, potrivit unei copii a mărturiei sale văzute de agenția Reuters.

Means a cofondat aplicaţia de tehnologie medicală Levels, care utilizează date de la monitoare permanente de glucoză pentru a informa utilizatorii cu privire la modul în care alimentele le afectează sănătatea. Ea deţine o participaţie financiară în compania fratelui său, Truemed, care colaborează cu medici pentru a certifica necesitatea medicală a tehnologiilor avansate de sănătate şi a programelor de wellness, permiţând clienţilor să beneficieze de reduceri fiscale.

Casey Means îşi va da demisia din funcţia de la Levels dacă va fi confirmată şi va renunţa la acţiunile sale în Levels şi Truemed, potrivit declaraţiei sale depuse la Oficiul de Etică Guvernamentală.

Ea a militat pentru consumul de lapte crud, a reluat în mod repetat afirmaţiile neştiinţifice ale lui Kennedy care leagă vaccinurile de autism şi a criticat utilizarea pilulelor contraceptive.

„Conducerea din domeniul sănătăţii publice trebuie să abordeze factorii modificabili ai bolilor cronice identificaţi în evaluarea MAHA: alimentaţie deficitară, expunere la substanţe chimice, lipsa activităţii fizice şi stresul cronic, precum şi medicalizarea excesivă”, a declarat ea în mărturia sa pregătită.

Means este a doua candidată a lui Trump pentru această funcţie. El şi-a retras brusc propunerea lui Janette Nesheiwat, în luna mai, după ce aceasta a fost criticată de activista de extremă dreapta Laura Loomer, care a criticat de atunci şi alegerea lui Means.

Propunerea ei a stârnit critici şi din partea unor voci mai conservatoare. Peter Lurie, preşedintele Centrului pentru Ştiinţă în Interes Public, a cerut Senatului să respingă numirea ei şi a avertizat asupra consecinţelor potenţiale. „Dacă va fi confirmată, ne aşteptăm ca ea să promoveze informaţii false despre vaccinuri şi alte subiecte esenţiale legate de sănătate, ceea ce în cele din urmă va dăuna sănătăţii noastre, nu o va îmbunătăţi”, a spus Lurie.