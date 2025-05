Donald Trump, atacat de unde se aștepta cel mai puțin. „Rasputinul” pe care l-a invitat la Casa Albă lansează critici în rafală față de administrația sa, din interiorul lumii MAGA

Acum în vârstă de 31 de ani, activista americană Laura Loomer a fost nevoită cândva să se lege cu lanțuri de o clădire ca să atragă atenția. Nu mai e cazul acum. Comentatoarea de extremă dreapta, care s-a poziționat treptat de la agitatoare online la consilier prezidențial autoproclamat, a fost de multă vreme una dintre cele mai înfocate susținătoare ale președintelui Donald Trump, relatează Reuters.

Însă în ultimul timp Loomer s-a aflat tot mai mult în dezacord cu Casa Albă, intrând în conflict cu administrația lui Trump atât pe teme de politici, cât și în privința unor persoane numite în funcții, pe care le consideră contrare mișcării MAGA, „Make America Great Again”.

În ultimele săptămâni, Loomer l-a criticat pe noul papă, primul născut în Statele Unite. A lansat o campanie împotriva nominalizării făcute de Trump pentru funcția de chirurg general – Casey Means. L-a atacat pe procurorul general al lui Trump, Pam Bondi și s-a opus zgomotos eforturilor diplomatice ale președintelui american în timpul vizitei sale în zona Golfului Persic.

Reuters notează că, dacă Loomer ar fi doar o altă agitatoare online, aceste fricțiuni probabil n-ar conta. Însă, cu 1,6 milioane de urmăritori pe „X” și cu propria emisiune săptămânală, care atrage mii de spectatori, Loomer poate pretinde că vorbește în numele susținătorilor MAGA și, astfel, poate influența modul în care aceștia percep rezultatele președintelui și ale administrației sale.

Activista susține că îl ține pe Trump pe „calea cea bună”

Loomer a declarat că este datoria ei să-l țină pe Trump pe calea cea bună. A oscilat între apropierea și îndepărtarea de cercul intim al președintelui și a pretins că este responsabilă pentru concedierea consilierului pentru securitate națională Mike Waltz și a altor colaboratori ai președintelui.

„Ceea ce o face mai periculoasă decât alți oameni este că, în mod clar, pare că are acces la urechea lui Trump”, a declarat Peter Montgomery, care monitorizează mișcările conservatoare pentru grupul liberal „People For the American Way”.

Loomer nu a răspuns solicitărilor Reuters pentru comentarii, dar și-a exprimat clar poziția în cadrul emisiunii sale video online de la începutul acestei luni.

„Nu lucrez pentru președintele Trump. Nu sunt plătită de președintele Trump. Nu fac parte din administrația Trump”, a spus Loomer în emisiunea ei: „Nici măcar n-am fost în campania lui Trump. Și totuși, simt că în fiecare zi e o muncă cu normă întreagă să mă asigur că președintele e protejat și că primește informațiile de care are nevoie”.

Laura Loomer cu un tricou cu mesajul „Trump nu a greșit cu nimic”, fotografie făcută în septembrie 2023, când participa la evenimente de campanie cu liderul republican, FOTO: Gray Adam / Abaca Press / Profimedia

„Rasputin” la Casa Albă?

Luna trecută, Loomer s-a întâlnit cu Trump la Casa Albă, după care Trump a concediat imediat mai mulți oficiali din domeniul securității naționale despre care Loomer susținea că erau neloiali. Trump a negat ulterior că Loomer ar fi fost motivul acestor decizii, însă inclusiv comentatori conservatori politici cunoscuți din SUA au părut să creadă contrariul și au comparat-o pe Loomer cu un „Rasputin” al președintelui american.

La scurt timp după aceea a venit și concedierea lui Mike Waltz, o mișcare despre care Loomer a afirmat că a orchestrat-o.

Însă Casa Albă afirmă că Loomer nu este consilier prezidențial, nici oficial, nici neoficial. Un oficial al Casei Albe a subliniat că ea nu deține un permis de acces în complex și nu sunt planificate alte întâlniri cu ea pe viitor.

Cine este Laura Loomer

O „islamofobă” autoproclamată care timp de ani de zile a susținut că atacurile din 11 septembrie 2001 au fost rezultatul unui „complot intern” din SUA, Loomer are o lungă istorie de acțiuni provocatoare și de promovare de sine.

Printre altele, s-a încătușat de sediul Twitter din New York, în 2018, după ce platforma a interzis-o pentru postări instigatoare la ură. Alte susținătoare ale lui Trump, inclusiv controversata reprezentantă Marjorie Taylor Greene, au condamnat declarații ale lui Loomer ca fiind „rasiste”, „pline de ură” și neconforme cu spiritul mișcării MAGA.

În septembrie anul trecut, în timpul campaniei prezidențiale, Loomer a călătorit cu avionul lui Trump pentru a ajunge la dezbaterea pe care acesta a avut-o cu Kamala Harris și a fost alături de el când a comemorat atacurile de la 11 septembrie în New York. Prezența ei a stârnit indignarea criticilor lui Trump, dar și îngrijorări în cadrul echipei de campanie a liderului republican.

Anterior, Loomer afirmase că „Casa Albă va mirosi a curry” dacă Harris, care are origini indiene, va fi aleasă.

În 2020 Loomer a încercat fără succes să obțină un mandat în Congresul american, FOTO: Allen Eyestone / Zuma Press / Profimedia

Critici în serie lansate de activistă la administrația lui Trump

Trump a numit-o apoi pe Loomer o „persoană puternică” și un „spirit liber”. Totuși, ea a devenit din ce în ce mai critică la adresa administrației Trump, chiar dacă nu și față de președinte personal.

S-a contrat online cu principalul consilier al lui Trump, Elon Musk, pe tema vizelor pentru forță de muncă calificată. În repetate rânduri, a susținut că persoanele numite de administrație nu sunt verificate corespunzător.

Când Trump l-a lăudat pe noul papă, Leon al XIV-lea, Loomer l-a criticat dur, numindu-l „anti-MAGA” și „marxist”. Și-a exprimat dezamăgirea săptămâna trecută, când Trump a anunțat ridicarea sancțiunilor economice împotriva Siriei și când a încheiat un acord de investiții uriaș cu Qatarul.

Loomer acuză țara din Golf că finanțează manifestațiile pro-palestiniene din SUA. Qatarul este de multă vreme un susținător al Hamas, dar nu există dovezi directe că ar finanța protestele din SUA.

Loomer și-a exprimat indignarea cu privire la posibilitatea ca Trump să accepte un avion de lux Boeing 747 din partea guvernului țării din zona Golfului Persic. „Îl iubesc pe președintele Trump. Aș lua un glonț pentru el,” a scris Loomer pe X. „Nu putem accepta un cadou de 400 de milioane de dolari de la jihadiști îmbrăcați la costum”, a subliniat ea.

Trump a declarat că avionul ar fi oferit țării, nu lui personal.

Acuzații din interiorul lumii MAGA

Loomer a continuat să îl critice pe procurorul general Pam Bondi pentru ceea ce ea consideră a fi un eșec în „curățarea” Departamentului de Justiție. Luni, a apărut în emisiunea fostului consilier al lui Trump, Steve Bannon, și a afirmat că știa de un an că fostul președinte Joe Biden este bolnav în stadiu terminal.

Biroul lui Biden a anunțat duminică faptul că acesta suferă de cancer la prostată avansat.

Bannon, care se consideră și el un fel de conștiință a bazei MAGA, a numit-o „o războinică în războiul informațional”.

Însă cea mai mare bătaie de cap pentru Casa Albă pare să fie campania lui Loomer de a bloca nominalizarea lui Casey Means pentru funcția de chirurg general. În numeroase postări, Loomer a susținut că Means – expertă în „wellness”, absolventă de medicină, dar fără licență de practică – este necalificată.

„Vreau să știu care dintre ‘geniile’ președintelui Trump a ales o femeie care, la propriu, vorbește cu copacii și cu mediumuri spirituali,” a scris Loomer pe X în ziua nominalizării lui Means.

Trump și-a apărat alegerea.