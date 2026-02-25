Auditul DESI în proiectele PNRR – etapa care decide dacă proiectul tău se finalizează sau nu

Pentru mulți antreprenori, proiectul de digitalizare prin PNRR începe cu entuziasm și se încheie cu probleme legate de achiziții : echipamente care nu mai există, aplicații care nu fac exact ce era specificat și care durează mai mult decât se anticipa.

La aceasta se adaugă un moment critic care nu este întotdeauna înțeles pe deplin: auditul DESI. Această etapă nu este o simplă formalitate administrativă, ci validarea tehnică finală a modului în care proiectul a fost implementat în raport cu criteriile asumate.

Citeste continuarea articolului pe startupcafe.ro

Articol susținut de Rodigitize Services