AUR a depus o moțiune simplă împotriva ministrului Energiei. Ce îi reproșează lui Bogdan Ivan

Partidul condus de George Simion a depus, miercuri, în plenul Camerei Deputaților, o moțiune simplă împotriva ministrului PSD al Energiei, Bogdan Ivan. AUR îl acuză, printre altele, că a înrăutățit „criza fără precedent din sectorul energetic”.

AUR susține că Bogdan Ivan „a rămas impasibil în fața închiderii capacităților inerțiale energetice, ca urmare a angajamentelor europene pe care clasa politică și le-a asumat, dar care se dovedesc păguboase pentru interesele economice și de securitate națională”.

Printre motivele invocate de partidul condus de Simion se numără:

Implementarea de politici „energetice greșite”, care nu sunt adaptate la specificul național;

Demolarea infrastructurii energetice tradiționale și înlocuite cu programe exahustive și cu costuri mari;

Cele mai mari prețuri din UE la energie, raportate la puterea de cumpărare;

A mințit opinia publică, când a susținut că România va avea în continuare centrale pe cărbune active.

Partidul susține și că închiderea grupurilor energetice de la Rovinari, Turceni, Ișalnița și Craiova și înlocuirea cu parteneriate de tranziție cu OMV Petrom, ALRO și Tinmar, va reducere capacitatea de furnizare a energiei la jumătate.

„Cetățenii plătesc prețuri apropiate de cele din Germania, dar cu salarii de patru ori mai mici. În același timp, piața internă este instabilă: prețurile variază între 0,08 și 3,31 euro/MWh în aceeași zi, iar sistemul devine tot mai dependent de importuri, la costuri record”, se arată în comunicatul AUR.

AUR va depune, de asemenea, și o moțiune simplă la Senat, împotriva ministrului PSD al Transporturilor, Ciprian Șerban.

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea senatorilor. Doar moțiunile de cenzură, depuse împotriva întregului guvern, pot duce la căderea Executivului.