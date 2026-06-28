AUR anticipează învestirea unui guvern PSD. „Toți caută o ieșire din această situație”

Liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, a declarat duminică pentru Digi 24 că un guvern format de președintele PSD, Sorin Grindeanu, are o șansă să fie învestit de Parlament în ipoteza în care actualul șef al Camerei Deputaților va fi desemnat premier de președintele Nicușor Dan.

Numărul 2 în AUR a avansat un scenariu optimist, într-o emisiune Digi 24 înregistrată miercuri, în ipoteza că șeful PSD va fi cea de-a treia propunere a președintelului.

Peiu a anticipat că Grindeanu ar putea strânge numărul necesar de voturi pentru a trece testul din Parlament.

„Va fi o majoritate fragilă și care va încerca să își proptească picioarele într-un teren alunecos, nămolos. Va reuși, pentru că lumea în clasa politică parlamentară, să spunem, este cam cu nervii la pământ. Toți caută o ieșire din această situație. Mă refer în primul rând la partidele din fosta Coaliție sau nu știu dacă mai e valabilă actuala Coaliție și sunt destul de dispuse la compromisuri”, a declarat Peiu , citat de site-ul televiziunii.

Petrișor Peiu. Sursă foto: Inquam Photos / Mălina Norocea

În opinia sa, UDMR va fi, din nou, în măsură să încline balanța în ceea ce privește sprijinul din forul legislativ pentru noul guvern.

„Cred că PNL-ul mizează foarte mult pe prestația domnului Bolojan în Opoziție sau în semi-Opoziție, că va fi, înțeleg, un acord cu PSD-ul. PSD-ul, pe de altă parte, nu are cum să refuze o astfel de posibilitate, iar UDMR-ul ajunge iarăși într-o postură în care este arbitru și îi place să joace în această postură. USR-ul nu prea mai contează, dacă se înțeleg celelalte trei partide pe acordul acesta care este mult invocat, privind nu știu, urgențe sau legi importante”, a mai spus senatorul AUR.

Vineri, liderii PNL, USR și UDMR au anunțat că susțin un guvern minoritar condus de Siegfried Mureșan, europarlamentarul fiind propunerea celor trei partide pentru funcția de premier.

Parlamentarii UDMR sunt curtați insistent de lideri PSD și de alți susținători ai unui posibil guvern Grindeanu pentru a susține un cabinet condus de președintele PSD, au declarat duminică surse politice G4Media.

Primarul Craiovei, Lia Olguța Vasilescu, miza sâmbătă pe voturile UDMR pentru a trece un Cabinet Grindeanu.

„PSD știa că nu votăm”

Peiu a spus că partidul său nu va susține un cabinet Grindeanu deoarece „a fost exclus” de președintele PSD de la guvernare. Însă a subliniat că formațiunea condusă de George Simion „va avea o poziție de arbitru” în Parlament pe proiectele importante depuse de partidele prooccidentale., așa cum le numește președintele Nicușor Dan.

Întrebat de ce nu a fost propusă șefului statului o alternativă PSD-AUR, Peiu a spus că cele două partide au viziuni diferite „care ar fi făcut extrem de dificilă o construcție comună”.

Senatorul a subliniat că AUR nu semănă cu PSD, deși și-au unit forțele invocând că principalul motiv a fost „politica economică a guvernului Bolojan”. „Mulți cred că suntem un pui al PSD-ului sau un frate mai mic, nu suntem”, a spus Peiu.

Liderul AUR a mai susținut că după căderea Guvernului Veștea le-a transmis celor din PSD să comunice transparent și să aibă o abordare directă dacă vor să colaboreze cu AUR.

De asemenea, a adăugat că luni, ziua în care se vota Cabinetul Veștea, PSD știa de la ora 16 că AUR nu va vota pentru susținerea premierului desemnat.

Președintele Consiliul Național de Conducere al AUR a subliniat, sâmbătă, că formațiunea politică nu va vota un Guvern pe care nu îl conduce.