AUR anunță că i-a făcut plângere penală la DIICOT jurnalistului Vlad Petreanu, după ce acesta a publicat o listă cu informații eronate. Jurnalistul ștersese lista. „Din păcate, omul mai greșește”, răspunde Petreanu, care vine cu precizări

După ce jurnalistul Vlad Petreanu a publicat un tabel potrivit căruia mai mulți politicieni ar avea în trecutul lor ca element comun apartenența la PSD și AUR, partidul condus de George Simion anunță că a făcut plângere la DIICOT. Jurnalistul a șters imaginea „deoarece conține mai multe erori factuale și confuzii de nume” și explică unde a greșit, dar și ce omite AUR.

„Alianța pentru Unirea Românilor a depus astăzi o sesizare penală la DIICOT împotriva jurnalistului Vlad Petreanu și a deputatului USR Iulian Lorincz pentru săvârșirea infracțiunii de comunicare de informații false, prevăzută și pedepsită de art. 404 din Codul Penal. Sesizarea vizează postările publicate de cei doi pe rețeaua de socializare Facebook, în care au distribuit un tabel intitulat “Politicieni PSD Trecuți La AUR”, ce conține multiple informații false, distribuite cu intenție în plină campanie electorală prezidențială”, se arată într-un comunicat de presă al formațiunii conduse de George Simion.

„Considerăm că este inacceptabil ca un jurnalist și un ales al națiunii să răspândească în mod deliberat minciuni, mai ales după ce au fost avertizați în mod explicit despre caracterul fals al acestor informații”.

„Astfel de acțiuni de dezinformare pun în pericol securitatea națională, afectează dreptul cetățenilor de a fi corect informați cu privire la opțiunile lor electorale și contribuie la polarizarea societății prin prezentarea distorsionată a relațiilor dintre forțele politice”, mai spune AUR.

Vlad Petreanu a șters imaginea

Duminică dimineața, jurnalistul a șters imaginea și a explicat motivul: „Am decis să șterg imaginea ce însoțea această postare, și care circulă pe net de ceva vreme, deoarece conține mai multe erori factuale și confuzii de nume. Am comis o eroare neintenționată, pe care încerc s-o corectez. Așadar, dacă ați preluat cumva imaginea, vă recomand s-o retrageți”, a scris acesta pe Facebook.

Hotnews a luat egătura cu Petreanu pe tema plângerii penale depuse de AUR.

„Am văzut că a preluat și domnul deputat (n. red.: Lorincz, de la USR). Am comis acolo o eroare pe care mi-am asumat-o. Din păcate, omul este supus greșelii, mai greșește. Asta e, am comis o eroare pentru că am preluat fără să verific atent tabelul respectiv, nu e creația mea. M-am comportat ca un internaut începător”. „Acum, sigur, în tabelul respectiv sunt 14 nume, el se referă la perioada 2021-2024. Se referă la legislatura trecută a Parlamentului. Din numele respective, cred că imensa majoritate, cred că sunt vreo 10, care chiar au trecut de la PSD la AUR. Faptul că mulți dintre ei nu mai sunt acum membri AUR este adevărat, da. Dar tabelul respectiv nu se referă la perioada actuală. Asta e o nuanță pe care membrii de la partidul AUR nu au mai precizat-o când au făcut sesizarea la DIICOT”. Sigur, asta nu exclude confuziile de nume sau erorile factuale în cazul celorlalți, care cred că sunt vreo trei. Adică sunt niște domni sau doamne care nu au fost niciodată la PSD”, a declarat Petreanu.

Întrebat la ce se așteaptă pe tema plângerii la DIICOT, Petreanu a răspuns: „Nu mă aștept la nimic. Nu sunt jurist. Acum, nu cred că tabelul ăsta sau publicarea asta afectează securitatea națională. Articolul la care se referă este difuzare cu bună știință de informații false care afectează securitatea națională. Din punctul meu de vedere… Sigur, eu sunt subiectiv, dar e un consum de resurse publice absolut inutil. „Trebuie să existe instituția dreptului la replică. Era suficient ca cineva să mă sune și să îmi spună: Uite, avem o problemă, pentru că informațiile de acolo nu sunt în totalitate corecte. Și aș fi reacționat. „Acum, sigur, acum AUR este mai degrabă în campanie electorală. Am văzut ca este și un domn deputat USR de acolo (n. red.: cel care apare și el în sesizarea către DIICOT). Dânsul am văzut că a preluat. Cred că se leagă și ei de două nume care sunt așa mai cunoscute, că e campanie, și încearcă să se victimizeze”.

Ce greșeli reclamă AUR la tabelul distribuit de Vlad Petreanu

Conform sesizării depuse, tabelul conține multiple informații false: