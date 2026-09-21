AUR anunță decizia în privința lui Mureșan și numește „singura soluție” de ieșire din criză. Dar indică și „problema de care ne mai izbim”

Formațiunea condusă de George Simion a anunțat, luni, care este „singura soluție” pe care partidul o susține pentru depășirea crizei politice prelungite.

UPDATE ora 17.00: Între timp, liderul AUR, George Simion, a anunțat că partidul său nu va vota guvernul Siegfried Mureșan, „în ciuda tuturor presiunilor”.

„Nu vom vota Guvernul Siegfried în ciuda tuturor presiunilor, nu ne doborâți! Am părăsit sala de plen (de la Camera Deputaților, n.r.) și vom continua să fim alături de Călin Georgescu în toate atacurile pe care le suferă! Înainte, popor român”, a scris Simion, într-un mesaj publicat pe pagina lui de Facebook.

Știrea inițială: Europarlamentarul Gheorghe Piperea și deputatul Ștefăniță Avrămescu au spus că alegerile anticipate reprezintă singura opțiune pentru AUR, care nu va vota un guvern din care nu face parte.

Declarațiile celor doi reprezentanți ai Alianței pentru Unirea Românilor au venit după ce liderul PSD, Sorin Grindeanu, a anunțat că Biroul Permanent Național al formațiunii social-democrate a decis să nu susțină guvernul pe care îl va propune Siegfried Mureșan, premierul desemnat.

„Alegerile anticipate, cel puțin în opinia noastră, sunt singura soluție de ieșire din blocaj, singura soluție de finalizare a acestei crize constituționale în care băltim de mai mult de patru ani de zile și este și cea mai economic sănătoasă. Cred că, după ceea ce s-a întâmplat la PSD, care înțeleg prin vocea domnului Grindeanu că au luat decizia să nu susțină guvernul Siegfried Mureșan, ne îndreptăm cu pași repezi către alegerile anticipate. Singura problemă de care ne mai izbim este decizia domnului președinte (Nicușor Dan, n.r.) dacă organizează sau nu aceste alegeri anticipate”, a spus Gheorghe Piperea, luni, la Parlament, potrivit Agerpres.

Referindu-se la agenda europeană, Gheorghe Piperea a vorbit despre negocierile privind viitorul buget multianual al Uniunii Europene, despre care a spus că reprezintă una dintre principalele teme ale acestei toamne.

„Precum cu siguranță știți, s-a anunțat că va fi vorba despre un buget de 2.000 de miliarde de euro, un buget care cu siguranță va fi simțitor redus. (…) Uniunea Europeană trebuie să-și finanțeze acest buget și nu există altă soluție decât ori se majorează taxele în statele membre – absolut nimeni nu este foarte încântat de această idee -, ori se majorează taxele sau se inventează taxe pentru a fi colectate direct de Uniunea Europeană”, a adăugat el.

„Probleme cu restituirea datoriilor nu avem numai noi, le are și Uniunea Europeană. La ora actuală Uniunea Europeană are un sold, un credit scadent de aproape un trilion de euro, se va mai adăuga în cinci ani de zile încă 0,8 trilioane de euro înarmarea, iar la momentul la care discutăm Uniunea Europeană se împrumută cu dobânzi de 3,78%, iar scadențele care se termină în 2036 au ajuns deja la 4%”, a punctat eurodeputatul.

„Noi avem o decizie”

La rândul său, purtătorul de cuvânt al AUR, deputatul Ștefăniță Avrămescu, a precizat că partidul are o decizie potrivit căreia nu va vota un guvern din care nu face parte.

„Noi avem o decizie în ceea ce privește faptul că dacă nu suntem parte dintr-un guvern, nu vom vota. (…) Discuțiile despre coaliții, alianțe și așa mai departe se fac înainte de a merge la Cotroceni, nu după. Suntem cumva în aceeași situație ca la Guvernul Veștea, când s-au trezit că ba discută cu AUR, ba nu discută cu AUR, și așa mai departe, dar așteaptă voturile de la AUR”, a declarat deputatul.

„Noi avem (…) câteva decizii cât să poate de clare. Nu vom vota un guvern din care nu facem parte, nu vom vota un guvern unde să nu avem implicare pe partea de program de guvernare. Lucrurile sunt cât să pot de clare. Orice altă opinie personală a unor persoane care se prezintă ca fiind membri fondatori, dar care nu mai au nicio calitate în partid, sunt declarații strict personale. Cine vine cu asemenea declarații nu face altceva decât să încerce să dividă mișcarea suveranistă, să împartă acest electorat”, a explicat Avrămescu.

El a punctat că AUR nu va participa la discuții cu premierul desemnat Siegfried Mureșan, susținând că liberalul a avut în trecut poziții critice la adresa formațiunii.

„Nu vedem de ce să participăm la aceste discuții cu Siegfried Mureșan. Acest domn, dacă vă aduceți aminte, a atacat AUR în ultimii ani, în cele mai joase moduri. De la partid extremist, la partid prorus și așa mai departe, nu am văzut alte etichete de la domnul Siegfried Mureșan. (…) Cum poți să stai de vorbă cu un om care a susținut acea scrisoare către Comisia Europeană pentru a tăia fondurile României? Deci nu vedem motivele pentru care să avem o asemenea discuție”, a susținut deputatul.

Acesta a subliniat că „soluția pentru actuala criză pe care o vedem și pe care am reiterat-o de atâtea ori, este aceea de a merge la alegerile anticipate”.

Poziția PSD

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, i-a cerut, mai devreme în cursul zilei de luni, lui Siegfried Mureșan să își depună mandatul pentru a se intra într-o altă procedură, fie alegeri anticipate, fie președintele Nicușor Dan să desemneze alt candidat de prim-ministru.

„România are nevoie de rectificare (bugetară). România are rapid nevoie de un Guvern care să schimbe direcția țării. De aceea, îndemnul meu astăzi către Siegfried Mureșan, dacă nu dorește să facă majoritate sau să ia voturi din alte zone, este ca repede să-și depună mandatul. Noi nu îl votăm. Ca să se poată intra în altceva, să se poate intra într-o abordare corectă, să se poată intra pe o altă linie. Dacă dorește voturi din altă parte, evident că poate să existe majorități în Parlament și fără PSD. Dacă nu, ar fi simplu să-și depună mandatul. Repede”, a declarat Grindeanu, la sediul central al PSD după ședința conducerii partidului.

Grindeanu a reafirmat că PSD a votat o moțiune de cenzură pentru a schimba direcția în care mergea România, pe care a calificat-o drept „greșită”.