Ședință decisivă azi la PSD. Conducerea partidului stabilește strategia față de nominalizarea lui Siegfried Mureșan ca premier: „Surprindere și dezamăgire”

Biroul Permanent Național al PSD se reunește într-o ședință, luni, de la ora 11, pentru a stabili cum se va poziționa față de desemnarea lui Siegfried Mureșan drept candidat la funcția de prim-ministru.

Eurodeputatul liberal, propunerea PNL-USR-UDMR pentru funcția de premier, a fost însărcinat joi de președintele Nicușor Dan să formeze Guvernul, iar vineri seară a precizat, la Digi24, că intenționează să ceară și susținerea PSD pentru învestire.

Joi, într-o primă reacție la decizia lui Nicușor Dan de a-l desemna pe Siegfried Mureșan, liderul PSD spunea că a „luat act cu surprindere și dezamăgire de propunerea președintelui”.

Biroul Permanent Național al PSD este constituit din președintele PSD, doi prim-vicepreședinți, opt vicepreședinți pe domenii de activitate, opt vicepreședinți pe regiuni de dezvoltare, secretarul general și președintele Consiliului Național, conform descrierii de pe site-ul partidului.

Semnalul dat de Sorin Grindeanu

Vineri seară, la Antena 3, președintele PSD a spus că partidul va analiza situația abia luni, dar a indicat care au fost „reacțiile colegilor” săi de partid față de varianta unui guvern condus de Siegfried Mureșan.

„Dacă e să mă iau după reacțiile colegilor mei, lăsând la o parte părerea mea, personală, dar dacă ar fi să mă iau după reacțiile colegilor mei de până acum, ar trebui să existe argumente extrem de solide, și nu pentru PSD, ci pentru români, astfel încât să votăm acest guvern”, a declarat liderul PSD.

El a făcut și o afirmație ironică, spunând că foștii săi parteneri de guvernare par să fi lăsat „deoparte” ostilitatea afișată în timpul verii față de social-democrați.

„Pot să remarc, în schimb, și ăsta e un lucru care nu merită a nu fi remarcat, că pare că, totuși, ceea ce a fost sloganul de peste vară de pe Facebook, unde se antrena domnul Siegfried Mureșan, de mai multe ori, de fapt, pe zi, și anume cel cu «jos PSD», că altceva n-am văzut în această vară, pare să fie dat deoparte în aceste zile”, a adăugat Sorin Grindeanu.

Numărul 2 din PSD spune că va vota împotriva susținerii lui Siegfried Mureșan

Tot la Antena 3, duminică seară, Claudiu Manda a dezvăluit că în ședința PSD de luni va vota împotriva posibilității de a-l susține PSD pe actualul premier desemnat, deoarece, a spus el, Siegfried Mureșan este „doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”.

„Dacă mă întrebați pe mine cum se prefigurează un astfel de răspuns la «cântecele de sirenă» pe care le auzim acum din partea «hashtagiștilor», eu am și acolo un vot, în Biroul Permanent, eu o să votez ca PSD să nu se alăture acestui demers și să voteze un guvern Siegfried Mureșan, și nu pentru că e o chestiune de ambiții, ci mai degrabă există o explicație – prima dintre ele este că își propune să continue politicile domnului Bolojan, deci avem de-a face doar cu un alt Bolojan, ceva mai tânăr”, a declarat secretarul general al PSD, Claudiu Manda.

Mesajul premierului desemnat pentru PSD

Siegfried Mureșan a descris modul în care se vor raporta social-democrații la posibilitatea de a-l susține drept „momentul adevărului pentru PSD”.

„PSD va trebui să aleagă dacă susține un guvern proeuropean sau dacă își consolidează parteneriatul cu AUR. Eu voi fi deschis și dispus să le prezint viziunea noastră pentru România. Da, mă bucur să avem o discuție francă, deschisă și cu colegii de la PSD”, a declarat candidatul la funcția de prim-ministru, vineri, la Digi24.

Pentru ca el și guvernul pe care îl va propune să fie învestiți, Siegfried Mureșan are nevoie de susținerea a 233 deputați și senatori la votul din Parlament. Tot în cadrul interviului de vineri, eurodeputatul liberal a precizat că pornește „de la 169 de voturi”, cele ale partidelor care l-au propus pentru poziția de premier, PNL, USR și UDMR.