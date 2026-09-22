AUR așteaptă invitaţia lui Grindeanu: „Ne ducem să vorbim cu domnia sa”

Reprezentanţii AUR sunt dispuşi să se întâlnească cu preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, dacă acesta lansează o invitaţie la discuţii, a precizat marţi liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, care i-a transmis liderului social-democraţilor că „majorităţile se fac înainte de consultările formale de la Cotroceni”.

Petrişor Peiu a fost întrebat la Parlament cum comentează faptul că preşedintele PSD, Sorin Grindeanu, nu exclude o majoritate cu AUR, relatează Agerpres.

„Domnul Grindeanu trebuie să înţeleagă un lucru important: majorităţile se fac înainte de consultările de la Cotroceni, în jurul unui program şi în jurul unui nume de prim-ministru. Dacă ne face o invitaţie, ne ducem să vorbim cu domnia sa sau, mă rog, cu reprezentanţii PSD. Dacă convenim împreună, e bine ca acest lucru să fie înainte de consultările formale de la Cotroceni”, a subliniat Peiu.

Acesta a menţionat că se referă la discuţii instituţionale.

Petrişor Peiu susţine că nu există discuţii cu parlamentari „la bucată”: „Nu există aşa ceva. Sunt poveşti, se laudă ei”.

Totodată, întrebat cum va vota un Guvern format în jurul lui Siegfried Mureşan, care exclude în momentul de faţă orice discuţie cu AUR, Peiu a arătat că „nu are nicio şansă”.

„Dacă aş fi fost rău, aş fi zis că nu comentez ce zice fostul premier desemnat. Nu, nu are nicio şansă. Cu cine să mai vorbească şi ce să facă? E un episod încheiat. (…) Ce să căutăm? Probabil că nici nu vom ajunge acolo (în sală – n.r.)”, a spus senatorul AUR.

Sorin Grindeanu: „Șansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari”

Liderul PSD, Sorin Grindeanu, a vorbit pentru prima dată, luni seară, la Antena 3, despre o posibilă guvernare cu partidul condus de George Simion.

„În acest moment departe, pentru că nu îl văd pe Siegfried Mureşan conducând un guvern PSD-AUR. Trebuie să pice Siegfried Mureşan ca să putem să ne gândim că ar exista. Sunt partidele care au fost pe locul 1 şi locul 2 – PSD pe locul 1, AUR pe locul 2 – la alegerile parlamentare. Matematica parlamentară arată că nici împreună nu avem majoritate. Suntem aproape de majoritate, PSD plus AUR, dar nu avem 233 de voturi. Sigur că şansele să treacă un guvern PSD-AUR sunt foarte mari, având în vedere că sunt 60 de afiliaţi”, a răspuns Sorin Grindeanu la Antena 3, întrebat despre varianta unei guvernări PSD-AUR, conform News.ro.

El a spus că a discutat cu liderul AUR, George Simion, în urmă cu trei săptămâni, încercând să vadă „unde se situează” şi „care e dorinţa” acestuia. Grindeanu afirmă că Simion i-a spus atunci „foarte clar că-şi doreşte anticipate, nimic altceva”.

Grindeanu a spus că, totuşi, „nu ar exclude” un guvern PSD-AUR în acest mandat legislativ, subliniind că şi AUR trebuie să îşi dorească să facă parte din Guvern şi „să facă nişte lucruri”.