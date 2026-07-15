AUR conduce detașat și într-un sondaj comandat de PSD, însă topul partidelor este altul decât în alte sondaje. Ce cotă are PNL

AUR este creditat cu prima șansă la alegerile parlamentare, cu un scor aproape dublu față de următorul partid din clasament, arată un sondaj IRES realizat la comanda PSD.

Topul partidelor este diferit însă în analiza realizată la cererea social-democraților față de celelalte cercetări sociologice apărute în această perioadă.

Sondajul IRES a fost realizat în perioada 29 iunie – 2 iulie, telefonic, pe un eșantion 1.002 respondenți și are o marjă de eroare de +/- 3,1 la sută. IRES este un institut de cercetare sociologică al cărui fondator a fost Vasile Dîncu, europarlamentar PSD în prezent.

Potrivit sondajului IRES, al doilea partid în preferințele românilor este PSD, creditat cu un scor de 21 la sută dacă duminica viitoare ar fi alegeri. Pe locul al treilea, este plasat PNL, cu 17 la sută.

În clasament urmează USR, cu 10 la sută.

UDMR s-ar situa sub pragul electoral, fiind cotat în sondajul IRES cu 3 la sută în opțiunile de vot.

PSD, creditat mai mult decât în alte sondaje

Dacă în privința locului 1 nu sunt diferențe, clasamentul IRES este diferit în rest de cel rezultat în celelalte sondaje apărute după moțiunea de cenzură. Acestea plasează PNL pe locul al doilea, după care urmează PSD.

Într-o primă cercetare sociologică, cea INSCOP, din săptămâna de după demiterea guvernului Bolojan, AUR era pe primul loc cu 38,2 la sută din intenția de vot a alegătorilor mobilizați, urmat de PNL cu 20,3 la sută și PSD cu 17,5 la sută. USR era creditat cu 10 la sută, iar UDMR cu 5 la sută.

Același top este și în sondajul Agenției de Rating Politic, realizat în perioada 30 iunie- 3 iulie. AUR era pe primul loc cu 36,4 la sută, urmat de PNL cu o cotă de 22,4%. Pe locul trei este PSD cu 17,9 la sută. Pe locul patru în sondajul Agenției de Rating Politic este USR cu 10,5 la sută, în timp ce UDMR este creditat cu 4,9 la sută.

Cine e făcut responsabil pentru blocajul politic

Cât privește responsabilii pentru blocajul politic, 16 la sută dintre respondenți îl indică pe Ilie Bolojan, în timp ce 14 la sută spun că vina este a PSD, la egalitate cu Nicușor Dan.

36 la sută dintre respondenți consideră încă că toate partidele sunt responsabile pentru punctul în care a ajuns criza politică.

66 la sută dintre respondenții la sondajul comandat de PSD cred că Ilie Bolojan nu ar mai trebui să fie premierul României, spre deosebire de 32 la sută care l-ar vrea în continuare la Palatul Victoria.

41 la sută dintre cei chestionați cred că liderul PSD Sorin Grindeanu gestionează mai bine criza politică, în vreme ce 36 la sută îl indică pe Ilie Bolojan.

80 la sută dintre respondenți spun că România merge într-o direcție greșită.

Sondaj IRES realizat la comanda PSD, iulie 2026