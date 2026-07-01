AUR declanșează suspendarea lui Nicușor Dan și cere alegeri anticipate. Boicot total în Parlament

Măsura a fost aprobată în unanimitate, miercuri, de către Consiliul Național al partidului. Reprezentanții AUR afirmă că refuzul numirii unui nou premier încalcă Constituția.

Într-o ședință extraordinară organizată la Alexandria, cei 135 de lideri din conducerea partidului au votat în unanimitate pentru demararea procesului de suspendare a președintelui Nicușor Dan și pentru deschiderea dialogului cu celelalte forțe politice în acest sens.

„Printre motivele care stau la baza acestui demers se numără excluderea unei părți importante dintre români din luarea deciziilor care privesc viitorul României, dar și refuzul privind nominalizarea celei de-a doua propuneri de prim-ministru, așa cum este constituțional”, se precizează într-un comunicat al partidului condus de George Simion.

De asemenea, liderii partidului „au votat pentru reîntoarcerea la popor prin începerea demersurilor în privința alegerilor anticipate”.

Totodată, reprezentanții formațiunii „au votat pentru reîntoarcerea la popor prin începerea demersurilor în privința alegerilor anticipate”. În cadrul aceleiași ședințe s-a decis ca parlamentarii grupului să nu fie prezenți în plen și să nu voteze niciun guvern al coaliției propuse.

Simion anunțase încă de marți că AUR va începe demersurile pentru suspendarea președintelui. El l-a somat pe Nicușor Dan să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern.

De cealaltă parte, președintele PSD, Sorin Grindeanu, a declarat miercuri că în acest moment nu se poate pune problema unei colaborări politice cu George Simion. „Cred că cei care au votat AUR trebuie să realizeze că cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan. Sunt AUR și George Simion”, a afirmat liderul PSD.