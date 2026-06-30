George Simion anunță că AUR va începe demersurile pentru suspendarea președintelui

Preşedintele AUR, George Simion, îl „somează” pe şeful statului să desemneze săptămâna aceasta o persoană care să formeze noul guvern şi anunţă că începe demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan, informează Agerpres.

„Începem demersurile pentru suspendarea lui Nicuşor Dan! Astăzi şi mâine venim cu multe veşti bune de la şedinţa extraordinară a Consiliului Naţional de Conducere al AUR”, a scris el, marţi, pe Facebook.

Totodată, acesta îi cere şefului statului să desemneze săptămâna aceasta un premier.

„Îl somăm pe Nicuşor Dan să desemneze săptămâna aceasta un premier, conform obligaţiilor constituţionale!”, a transmis George Simion.

El a invocat posibilitatea suspendării din funcție a președintelui într-o altă postare din 26 iunie, când i-a cerut lui Nicușor Dan să accepte preluarea guvernării de către AUR.

„AUR la guvernare! E singura soluție! Dacă nu se conformează N. Dan, el trebuie suspendat”, scria George Simion.

Pe de altă parte, liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, preciza că o începerea demersurilor pentru suspendare are nevoie și de sprijinul altui partid.

Conform Articolului 95 din Constituție, procedura de suspendare a președintelui poate fi inițiată de cel puțin o treime din numărul deputaților și senatorilor.

Petrișor Peiu a spus că, din perspectiva AUR, „procedura suspendării este oricând pe masă” și l-a acuzat pe președintele Dan că „are un comportament total ostil faţă de un partid care are, cât de cât, 20% din voturile din Parlament”.