Sorin Grindeanu, atacuri la adresa lui Ilie Bolojan: „A dat afară liberali și a adus șoșocari”

Sorin Grindeanu l-a acuzat pe Ilie Bolojan că blochează învestirea unui guvern „din orgoliu” și pe George Simion și AUR că îl sprijină pe premierul demis, potrivit declarațiilor făcute miercuri într-o conferință de presă la Parlament.

„România este complet blocată politică din cauza orgoliului unui om. Un singur om pune condiții. Un singur om își schimbă angajamentele de la o zi la altă. Ilie Bolojan blochează deliberat formarea unui guvern cu puteri depline”, a declarat Sorin Grindeanu.

El a mai criticat decizia PNL de a coopta parlamentari aleși pe listele SOS sau POT. „A preluat pe persoană fizică PNL. A dat afară liberali și a adus șoșocari”, a acuzat Grindeanu.

Întrebat de HotNews de aleșii POT care au trecut la grupul parlamentar PSD, Grindeanu a răspuns: „În PSD e imposibil să aducem oameni care nu au nici măcar o zi vechime în partid și să-i facem șefi de filială”.

El a subliniat că „PSD nu a pornit nicio vânătoare de parlamentari neafiliați” pentru a reuși să obțină o majoritate parlamentară.

El a respins o colaborare cu George Simion, întrebat de jurnaliști dacă va negocia cu AUR pentru a obține votul de învestitură.

„Eu respect votanții AUR, dar în acest moment nu se poate vorbi de o colaborare cu George Simion. Cred că cei care au votat AUR trebuie să realizeze că cine îl menține în funcție pe Ilie Bolojan. Sunt AUR și George Simion”, a afirmat Grideanu.

PSD va semna un acord politic cu PNL și USR fără să se opună unor măsuri dacă Bolojan va garanta că votează guvernul minoritar PSD, a mai spus Grindeanu.

„Acum pe loc îl semnez, să vină Bolojan și Fritz să-l semneze. Să vină Bolojan și să-l semneze și să voteze guvern minoritar PSD”, a afirmat liderul PSD.

Întrebat de o rotativă a premierilor precum cer PNL și USR, Sorin Grindeanu a respins. „Dar de ce să vină Siegfried Mureșan premier? Evident că nu. Am dovedit flexibilitate, alții nu sunt stăpâni pe declarații. Ce am spus la Cotroceni rămâne valabil și azi”, a afirmat liderul PSD.

O rotativă guvernamentală trebuie să înceapă cu PSD, a insistat Sorin Grindeanu.

Negocierile pentru formarea viitorului guvern sunt blocate după ce cele două tabere nu s-au înțeles pe forma viitorului guvern. PSD vrea să preia guvernarea cu Sorin Grindeanu prim-ministru, în timp ce PNL-USR-UDMR l-au propus pe Siegfried Mureșan.

Președintele Nicușor Dan nu a anunțat că nu va face o desemnare de prim-ministru până nu va avea o majoritate parlamentară care să garanteze învestirea guvernului.