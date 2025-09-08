AUR depune miercuri moțiune simplă împotriva ministrului Educației: „Îngroapă educația”

Alianța pentru Unirea Românilor (AUR) va depune miercuri o moțiune simplă împotriva ministrului Educației, Daniel David, a anunțat luni liderul senatorilor AUR, Petrișor Peiu, într-o conferință de presă.

Moțiunea simplă vine în ziua în care peste 10.000 de profesori din întreaga țară au protestat în Piața Victoriei, boicotând festivitățile de deschidere a noului an școlar. Cadrele didactice acuză efectele pachetului de austeritate introdus de guvern, care presupune tăierea unor burse, comasarea școlilor, creșterea normei didactice și majorarea numărului de elevi la clasă. Profesorii au pornit după ora 12:00 în marș spre Palatul Cotroceni, blocând circulația pe mai multe artere din Capitală.

Peiu a invocat trei premise majore:

România este statul european care alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație și cercetare;

Testele PISA plasează România pe ultimul loc în UE, cu o rată a analfabetismului funcțional de 44%;

Doar 25-26% dintre tineri au studii superioare, procent care plasează România pe ultimul loc în Uniunea Europeană.

„România este statul european care alocă cel mai mic procent din PIB pentru educație și cercetare. Testele PISA ne plasează pe ultimul loc în UE, cu o rată a analfabetismului funcțional de 44%. Iar ponderea tinerilor cu studii superioare este de doar 25–26%, tot ultimul loc în Uniunea Europeană”, a spus Peiu.

Acesta a adăugat că „toate aceste considerente ar fi trebuit să ne facă, ca stat, să creștem contribuțiile pentru educație, dar guvernarea a decis să scadă această contribuție. Este a noua oară după 1989 când se reglează dezechilibrele bugetare pe seama educației”.

Parlamentar AUR: „Educația în clipa de față este în pragul prăpastiei”

La rândul său, senatorul Sorin Lavric a susținut că AUR „este alături de protestatari” și a lansat critici dure la adresa ministrului Educației:

„Educația în clipa de față este în pragul prăpastiei. Astăzi avem umilință și descurajare și eventual dresaj. Bursele vor fi tăiate cu 40%, iar studenții vor fi descurajați. Ce face Daniel David este să ducă mai departe politica Ligiei Deca. Daniel David, eu l-aș numi un pedagog zbir. El îngroapă educația.”

Moțiunile simple inițiate de parlamentari nu duc la demiterea unui ministru, chiar dacă sunt votate de majoritatea senatorilor. Doar moțiunile de cenzură, depuse împotriva întregului guvern, pot duce la căderea Executivului. Pentru ca o moțiune simplă să fie adoptată la Senat, este nevoie de o majoritate simplă dintre cei prezenți – adică minimum 61 de voturi „pentru”.

Potrivit lui Petrișor Peiu, pentru depunerea moțiunii sunt necesare 33 de semnături, dintre care șase vor veni de la senatori ai POT și SOS România.