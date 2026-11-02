AUR depune moțiune împotriva ministrului Alexandru Nazare. Care este poziția PNL

AUR a anunţat, luni, că depune moţiune simplă împotriva ministrului de Finanţe, Alexandru Nazare, după ce premierul Luca Niculescu nu a ajuns în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a prezenta situaţia bugetară a ţării.

„Văzând că domnul prim-ministru a invocat o întâlnire cu sindicatele, azi, pentru a evita să vină în Camera Deputaţilor şi să răspundă întrebărilor legate de deficitul bugetar, vă anunţ că apelăm la următoarea mişcare, care nu mai poate fi ocolită. Vom depune o moţiune simplă pentru politica de anunţ a execuţiei bugetare de la Ministerul de Finanţe”, a anunţat liderul senatorilor AUR, Petrişor Peiu, citat de News.ro.

Peiu a arătat că ministrul de Finanţe va fi invitat lunea viitoare la ora 16.00 în plenul Senatului să explice care este adevăratul deficit bugetar şi „cum s-a descompus diferenţa între deficitul bugetar pe sistemul european şi deficitul bugetar de fluxuri de numerar”.

Premierul nu a dat curs invitației de la Parlament

Premierul Luca Niculescu nu a ajuns, luni, la „Ora prim-ministrului”, în plenul Camerei Deputaţilor, pentru a prezenta execuţia bugetară.

Şeful Executivului fusese chemat de grupul parlamentar AUR, solicitarea formaţiunii fiind aprobată în Biroul Permanent al Camerei Deputaţilor, sub rezerva confirmării din partea Guvernului.

Premierul Luca Niculescu are luni, la ora 16.00, la care trebuia să fie prezent în plen, discuţii cu reprezentanţii sindicatelor.

Al doilea partid de opoziție ca mărime, PNL, a anunțat prin vocea președintelui Senatului, Mircea Abrudean, că nu va susține moțiunea anunțată oficial de către AUR, întrucât ministrul de Finanțe a clarificat deja chestiunile legate de buget.

PNL: „Nelămuririle s-au lămurit”

„Toate aceste nelămuriri s-au lămurit prin ordonanţa de urgenţă de rectificare, care menţionează foarte clar toate aceste cifre, care păreau nelămurite pentru unii chiar de la Putere, adică inclusiv PSD avea nelămuriri cu privire la deficit, cu privire la alte cifre care au fost prezentate public de către Ministerul Finanţelor, care o face cred că destul de des, lunar chiar, iar în această ordonanţă vedem negru pe alb că cifrele sunt acelea pe care PSD le-a contestat atunci când a spus că Bolojan minte, se pare că n-a minţit, iar asta spune chiar guvernul din care face parte PSD. Nu ştiu despre gestul celor de la AUR, sigur că e normal, au mai avut moţiuni simple, pot să facă asta, este instrumentul la dispoziţia Opoziţiei, dar nu văd ce ar putea să clarifice în plus Ministerul Finanţelor faţă de ceea ce a făcut”, a afirmat Abrudean, potrivit Agerpres.

Întrebat dacă PNL intenţionează să vină cu un demers similar, liberalul a spus că PNL nu va face lucruri doar de dragul de a bifa o acţiune de opoziţie.

„Să nu uităm că moţiunile simple nu au avut niciun rezultat, nu se întâmplă nimic. Dacă nu-şi dă un ministru demisia, asta e. Deci vom analiza cu siguranţă situaţiile şi, dacă se va impune, vom folosi acest instrument fără nicio problemă, dar atunci când e cazul şi când sunt lucruri serioase pe care vrem să le semnalăm”, a mai spus preşedintele Senatului.