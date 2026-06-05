AUR, după explozia dronei marine în Portul Constanța. „De fiecare dată răspunsul este același”

„Problema nu este doar existența acestor incidente, ci incapacitatea statului de a le preveni, de a le detecta la timp și de a răspunde ferm atunci când apar”, a reacționat partidul condus de George Simion, după explozia unei drone marine în Portul Constanța.

O dronă marină a explodat vineri, la ora 10:28, în dana 78 din Portul Constanța. MApN a precizat că drona s-a autodetonat și este de tipul celor folosite în războiul din Ucraina. Explozia dronei marine la Constanța are loc la o săptămână după cea rusească care s-a prăbușit, în noaptea de 28 spre 29 mai, pe un bloc de locuințe din Galați și a explodat.

Într-un comunicat, AUR a declarat că „România a ajuns într-o situație alarmantă”.

„La doar câteva zile după incidentul de la Galați, aflăm că o dronă maritimă încărcată cu explozibil a fost descoperită în apropierea Portului Constanța, iar autoritățile ne spun senin că nu știu exact cum a ajuns acolo, cât timp s-a aflat în zonă și nici măcar care era nivelul real al pericolului”, a spus AUR, în comunicat.

„Autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident”

„Aceasta este imaginea reală a statului român în anul 2026”, a adăugat AUR, care a denunțat că, după patru ani „în care ni s-a vorbit zilnic despre amenințările de securitate din regiune, în care ni s-a explicat de ce trebuie alocate miliarde pentru apărare și în care ni s-a promis că România este pregătită pentru orice scenariu, constatăm că autoritățile sunt luate prin surprindere de fiecare incident”.

„Mai întâi o dronă cade peste un bloc de locuințe din Galați. Acum aflăm despre o dronă maritimă descoperită în apropierea celui mai important port al României. De fiecare dată răspunsul este același: nimeni nu știe exact ce s-a întâmplat, nimeni nu își asumă responsabilitatea și nimeni nu oferă explicații convingătoare”, a adăugat AUR.

Partidul condus de George Simion susține că problema nu este doar existența acestor incidente, „ci incapacitatea statului de a le preveni, de a le detecta la timp și de a răspunde ferm atunci când apar”.

„Românii au dreptul să întrebe unde sunt rezultatele investițiilor uriașe făcute în ultimii ani în domeniul apărării. Au dreptul să întrebe de ce, după atâția ani de avertismente și după atâtea promisiuni, statul român pare nepregătit în fața unor situații care ar fi trebuit anticipate și gestionate fără ezitare”, a mai transmis AUR.

AUR a mai adăugat că „responsabilitatea pentru această nouă criză de securitate” aparține celor aflați acum la putere.

„Este cu atât mai grav cu cât aceste incidente se petrec într-un moment în care România traversează o criză politică prelungită, nu are un guvern cu puteri depline, iar numirea unei noi conduceri executive este tergiversată din motive politicianiste și prin artificii care sfidează spiritul Constituției”, a mai transmis AUR.

Partidul a mai acuzat că cei aflați la conducere „par preocupați exclusiv de calcule politice și de împărțirea puterii” , în loc „să ofere stabilitate și să asigure funcționarea instituțiilor statului într-un context regional complicat”.